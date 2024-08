Dudr (SPD): 43 000 bytů namísto 24 bombardérů F-35

Smlouvu na nákup letounů Lockheed Martin F-35A podepsala ministryně

obrany Jana Černochová (ODS) 29.1.2024.

Podle rozpočtu bude stát nadzvukové letectvo příštích deset let 216 miliard korun. Nákup čtyřiadvaceti stíhaček F-35 vyjde na 150 miliard korun, samotné stroje budou stát 106 miliard a dalších 44 miliard korun půjde na modernizaci letiště v Čáslavi, na palivo, přípravu personálu a DPH. Do roku 2035, než budou americké stroje plně funkční, ohlídá české nebe 14 gripenů, na jejich další pronájem obrana počítá s 30 miliardami. …

K této zakázce se vyjádřilo mnoho odborníků:

Prof. Oskar Krejčí:

„Nákup letadel F-35 je nevhodný, předražený a velice riskantní projekt snižující bezpečnost Česka. Představa, že pomocí těchto letadel Česko získá schopnost vést válku s jadernou mocností, je nebezpečný nesmysl. Nekvalifikovanost se tak snoubí s nezodpovědností. Česká armáda se stává technologickým přívěskem ozbrojených sil USA, je závislá na strategických cílech Washingtonu bez možnosti tyto cíle ovlivnit. „

Bývalý vojenský pilot Václav Vašek :

„Z dosud tzv. obranné aliance se NATO hromadným zavedením F-35 stává i oficiálně útočným uskupením, což patrně může být obsahem strategických záměrů….

Jak je známo, letoun F-35 je systém se širokým spektrem schopností v ničení vzdušných a pozemních cílů…“

Generál Petr Pelz:

„Tohle letadlo je vlastně i pro Američany, vojenské analytiky, kteří o tom píšou, vždycky symbol naprosto zkaženého, nepodařeného a tisíckrát předraženého projektu, konstatuje generál Pelz. Ale to je ještě to menší nebezpečí.

To větší nebezpečí spočívá v tom, že ta pětatřicítka je natolik vybavena umělou inteligencí a její součástky jsou tak pokročilé a napojené na americké systémy vedení boje, že nemohou být obsluhovány nikým jiným než Američany. To znamená, že v této fázi budeme chtě nechtě sloužit americkým zájmům…“

Jaroslav Štefec, vojenský analytik:

„Nákup F-35 je regulérní trestný čin, veřejná defraudace minimálně půl biliónu korun v dlouhodobém horizontu. Lžete o jeho “fantastickém” přínosu pro bezpečnost ČR, lžete o tom, jak “skvělý” je to deal pro českou armádu, a jaký přínos pro český průmysl. …

Americká armáda nakupuje jednu F-35 za 100 miliónů dolarů, tj. (při současném kurzu U$ vůči koruně) za cca 2,35 miliardy Kč. Za zhruba stejné peníze nakupuje tato letadla Izrael a za cenu jen o málo vyšší i Dánsko, zatímco „bohatý“ český stát bude platit za jeden kus téměř 6,3 miliardy Kč! „

K této záležitosti byla také sepsána petice s názvem Žádáme zrušení nákupu letounů F-35, kterou podepsalo asi 800 lidí a je možno ji podepsat zde.

Celý tento šílený nákup by ovšem nemohl vzniknout bez schválení výdajů na zbrojení ve výši 2 % HDP, které odsouhlasily nejen strany vládní koalice, ale i hnutí ANO. Proti bylo pouze hnutí SPD.

Takové zbrojení evidentně zbídačuje nejen nás, ale i naše děti a vnoučata, protože je z velké části na dluh. Komu to ale prospívá? Hlubokému státu / deep state/ v USA, protože ten válku na Ukrajině nejvíc podporuje a eskaluje, potažmo pak zbrojení :

„V USA dosáhly největšího zisku na vojenských objednávkách: „Lockheed Martin“ (loňský příjem — 67,6 miliardy dolarů), „Northrop Grumman“ (39,3 miliardy dolarů), RTX (68,9 miliardy dolarů), „Boeing“ (77 ,8 miliardy dolarů) a „General Dynamics“ (42,3 miliardy dolarů). „

A co s tím naděláme?

Můžeme chápat následující krajské volby jako referendum o vládě a parlamentu a v žádném případě nevolit zástupce těch stran a hnutí, které toto morbidní zbrojení podporují.

Ing. Pavel Dudr SPD



