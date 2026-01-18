Dufek (KDU-ČSL): Koalice Spolu nám sebrala polovinu voličů

19.01.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozpadu koalice Spolu.

Dufek (KDU-ČSL): Koalice Spolu nám sebrala polovinu voličů
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Poslanec Aleš Dufek (KDU-ČSL) varuje, že manželství pro všechnymůže prolomit červenou linii

ODS DALA SPOLU K LEDU

Tak tento víkend dopadl dle očekávání. Na sněmu ODS bylo řečeno, že je třeba posilovat vlastní značku, nikoli SPOLU.

Asi jako milenci, když jeden po čtyřech letech chození prohlásí, že je potřeba si dát přestávku.

Kandidoval jsem za SPOLU v roce 2021 a tehdy jsem na to byl patřičně hrdý. V roce 2025 jsem už nekandidoval, důvodů bylo povícero, ale intuice už napovídala, že to nebude jak napoprvé.

ODS říká, že se ve SPOLU vytrácela její autenticita. A co máme říkat my? Sociálně - konzervativn lidovci? Strana pro obyčejné lidi....

Je třeba si poctivě přiznat, že nám taky kvůli působení ve SPOLU cca polovinu voličů sebraly jiné strany.

Nu, je potřeba taky obnovit autenticitu. A dát na stranickém sjezdu důvěru osobnostem z komunální politiky, kteří ví, co za problémy obyčejní lidé řeší.

Mgr. Aleš Dufek

  • KDU-ČSL
  • zastupitel města
Mgr. Aleš Dufek



Dufek , KDU-ČSL , ODS , SPOLU

