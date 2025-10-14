Dvořák (STAN): Rozšiřování EU brání rostoucí populismus a nacionalismus

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rozšiřování EU.

Dvořák (STAN): Rozšiřování EU brání rostoucí populismus a nacionalismus
Rozšíření EU je krok správným směrem, ale nebude jednoduchý.

Na konferenci Forum 2000 jsme mluvili o tom, jak proces rozšíření brzdí rostoucí populismus a nacionalismus. Shodli jsme se, že je potřeba víc a srozumitelněji mluvit s lidmi v členských i kandidátských zemích.

Připomněl jsem i program Erasmus, který otevírá Evropu mladým lidem. Věřím, že právě oni budou těmi, kdo ji posunou dál. Díky za pozvání a inspirativní debatu.

