Dvořák (STAN): Rozšiřování EU brání rostoucí populismus a nacionalismus

Rozšíření EU je krok správným směrem, ale nebude jednoduchý.
Na konferenci Forum 2000 jsme mluvili o tom, jak proces rozšíření brzdí rostoucí populismus a nacionalismus. Shodli jsme se, že je potřeba víc a srozumitelněji mluvit s lidmi v členských i kandidátských zemích.
Připomněl jsem i program Erasmus, který otevírá Evropu mladým lidem. Věřím, že právě oni budou těmi, kdo ji posunou dál. Díky za pozvání a inspirativní debatu.
Ing. Martin Dvořák
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV