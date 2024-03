Exner (STAN): Dvacet let nedebaty o euru

Dvacet let ovládali debatu o euru jeho odpůrci a podařilo se jim docílit stavu, že kdo byl pro euro, byl označen za blázna, ekonomického hlupáka nebo zrádce národa. Povedlo se nastavit, že euro je tak fuj, že se o něm ani nemluví. Proto se o něm mnoho politiků bálo seriózně mluvit. Konečně se někdo vlivný nebál a debatu rozproudil. Prezident Pavel a ministr Dvořák.

Je velmi zajímavé, kdo a proč zuby nehty bránil a brání dvacet let veřejné debatě. Na Facebooku jsem četl trefný komentář: „20 let lidem o euru lhali a pak říkají, že ho lidi nechtějí.“ Už v 90. letech vystupoval proti euru Václav Klaus a zcela ovládl debatu. Argumentoval „ztrátou státní suverenity“ a údajnou nevhodností jedné měny pro různé země, ale zejména útočil na zastánce eura a využíval své, podle mého soudu značně přeceněné, pověsti ekonoma.

O zavedení eura jsme hlasovali v roce 2003 v referendu o přístupové smlouvě do Evropské unie. Závazek zavedení eura je v přístupových podmínkách, které jsou přílohou smlouvy. Do EU jsme vstoupili 1. května 2004. Tehdejší premiér Špidla skončil za pár měsíců. Následovaly vlády premiérů Grosse, nevydržela ani rok, Paroubka, ta vydržela něco přes rok, a nastoupil premiér Topolánek. Mezitím vstoupily v letech 2007–2009 do eurozóny Slovinsko, Kypr, Malta a Slovensko.

Topolánek v roce 2009 řekl, že přijmeme euro, až to „bude výhodné pro ekonomiku a občany“ a že není zastáncem "uspěchaného přijetí eura". V roce 2010 dokonce Václav Klaus navrhl, aby si Česko zpětně vyjednalo výjimku, aby nemuselo euro přijmout. Nijak ho netrápilo, že by šel proti výsledku referenda. Premiér Nečas v roce 2011 pokračoval s mantrou „euro přijmeme, až to bude výhodné“ a „není třeba spěchat“.

Nikdo nikdy ale neřekl, kdy to bude podle něj výhodné – až bude kurs 22 Kč za euro nebo dosažen průměr HDP v EU? Nebo…? Nikoho nenapadlo, proč bylo euro výhodné už tehdy pro 16 zemí a přes 300 milionů jejich občanů?

V letech 2011–2015 zavedly euro Estonsko, Lotyšsko a Litva. Premiér Sobotka sice v roce 2017 navrhl stanovit datum přijetí eura, ale jeho ministr financí Andrej Babiš byl proti. Sobotka neměl podporu ani vlastní strany a neměl sílu se přetahovat s Babišem, který byl před vstupem do politiky pro euro, ale jako politik najel na antievropskou národoveckou notu a euro odmítal a odmítá dodnes. V roce 2017 Oldřich Dědek rezignoval na funkci národního koordinátora zavedení eura a od té doby je pozice neobsazena.

Současná ODS je v otázce eura stále pod vlivem Václava Klause euroskeptická. Menší strany koalice SPOLU se jí podařilo umlčet.

Z výše uvedeného je zřejmé, že jsme celých 20 let neměli politického lídra nebo vládu, kteří by nemalé politické a ekonomické výhody společné měny vysvětlovali. Naopak odpůrci nejenže odmítají euro, ale dokonce odmítají i samotnou racionální diskuzi a příznivce eura místo argumentů dehonestují.

Zavedení eura je strašákem pro banky a směnárny, které z něj mají výborný byznys a pro ty, kteří mají třeba miliony v hotovosti „v krabici od vína“ a těžko by to za eura vyměňovali. Pro firmy a občany je euro výhodné už dávno.

Jsem velmi rád, že STAN téma eura uchopil a nese ho. Česká republika i čeští občané si zaslouží patřit do exkluzivního politického a ekonomického klubu, kterým eurozóna nepochybně je.

Martin Exner

