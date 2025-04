Exner (STAN): Jak Rusko ukazuje, žádná pravidla v případě války neplatí

Říkají NEUTRALITA a myslí BEZBRANNOST.

V posledních dnech jsem slyšel Ondřeje Dostála (Stačilo) a Tomia Okamuru (SPD) říkat, že pro Česko by byla nejlepší neutralita a neutrácet za obranu.

Popíšu tady, proč je to nesmysl. Proč je to líbivý, ale nebezpečný manipulativní trik, který by vedl jenom k bezbrannosti Česka.

1) Víte, že Ukrajina v roce 2014 i v roce plné ruské agrese 2022, byla neutrální zemí?

2) Nefunguje to tak, že když vyhlásíte neutralitu, tak to budou všichni respektovat a obejdou vás obloukem. Jak Rusko ukazuje, žádná pravidla v případě války neplatí. Už vidím, jak si z české neutrality sedne na zadek. Asi jako pouličního rváče a zloděje nezajímá, že se nechcete prát a nic jste mu neudělali. Tomu jste leda k smíchu. Zajímají ho vaše peněženka a mobil.

3) Rusko by si jistě přálo kolem dokola jen neutrální země. To by se dělaly třídenní speciální vojenské operace jedna báseň. A ruskému snu – Eurasie od Lisabonu po Vladivostok pod vedením Ruska – by nestálo nic v cestě.

4) Rusko si přeje slabou Evropu, přeje si slabé Česko, slabé a nejednotné NATO, aby mohlo Evropu ovládnout. Nacistické Německo také ovládlo skoro celou Evropu, postupně jednu zemi po druhé. Dnes máme kolektivní obranu NATO a je v českém zájmu, aby bylo NATO jednotné a fungovalo mušketýrsky „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“

5) Musíme si uvědomit, že do Prahy dostřelí balistickou raketou nejen Rusko, ale i Írán a Severní Korea. Budou pánové Tomio Okamura a Ondřej Dostál spoléhat na to, že Rusko a Severní Korea a další nechají neutrální Česko na pokoji? Uměl si někdo ještě nedávno představit severokorejské nebo čínské vojáky ve válce pár set kilometrů od hranice Evropské unie? Není lepší být pod společnou obranou NATO, pod společnou protivzdušnou obranou?

6) Jo a ten americký radar na Brdech by se dnes hodil. Tehdy jelo Rusko proti radaru silnou a bohužel úspěšnou dezinformační kampaň a komunisté mu pilně pomáhali. Oslabili Česko.

7) Moderní válka zahrnuje i ničení infrastruktury – podmořské energetické i datové kabely, trafostanice, rafinerie, produktovody, online útoky, výpadky dodávek tepla, plynu a elektřiny, zahrnuje ekonomické i finanční operace, psychologické operace – to vše se dá dělat buď hybridně, sabotáží nebo na dálku online. A útočící země nemusí s napadenou vůbec sousedit. Jak pomůže neutralita?

A PROJDĚME SI NEUTRÁLNÍ ZEMĚ V EVROPĚ.

UKRAJINĚ byla neutralita také houby platná. Ukrajina se přihlásila k neutralitě v roce 1991. V roce 1994 podepsala Ukrajina Budapešťské memorandum, kde se zavázala předat jaderné zbraně Rusku a Rusko, Spojené státy a Velká Británie se zavázaly poskytovat záruky bezpečnosti a územní celistvosti Ukrajině. Rusko se ukrajinské neutralitě vysmálo, Ukrajinu napadlo i tak a vzalo jí Krym a část Doněcké a Luhanské oblasti. Neutralitu zrušil ukrajinský parlament v prosinci 2014, teprve po anexi Krymu a napadení východní Ukrajiny Ruskem.

Zkrátka, Ukrajina měla neutralitu, důvěřovala zárukám Ruska, jaderné zbraně předala Rusku a to samé Rusko jí potom napadlo - zaplatila za to ztrátou Krymu, části Donbasu a části Doněcké oblasti a už tři roky se brání ruské agresi za cenu mnoha životů, utrpení a obrovských škod. Neutralita agresora vůbec nezajímala.

Dalšími neutrálními zeměmi byly v Evropě FINSKO a Rakousko. U obou to nebylo jejich rozhodnutí, ale jejich neutralita byla vynucena Sovětským svazem po 2. světové válce. Finsko už neutralitu opustilo a vstoupilo do NATO, protože si vyhodnotilo, že NATO ho ochrání před Ruskem lépe, než neutralita. Finsko vydalo v 2024 na obranu 2,4 % HDP a pracuje na zvýšení odolnosti a připravenosti obyvatelstva.

V RAKOUSKU Sovětský svaz v roce 1955 podmínil odchod Rudé armády z Rakouska rakouskou neutralitou. Rakousko (a Švýcarsko) je obklopeno zeměmi NATO a drží se neutrality, ale i tam se objevují hlasy, že neutralita je překonaná (Bývalý kancléř Wolfgang Schüssel, dopis 90 osobností). Rakousko spolupracuje s NATO na společných cvičeních, při výměně informací, na mírových misích, při civilní ochraně a při krizovém plánování.

ŠVÉDSKO bylo neutrální prakticky od roku 1814. Během studené války Švédsko zůstalo mimo NATO, ale mělo velmi silnou armádu a rozvinutou obrannou strategii, připravenou na obranu neutrality. Po ruské agresi na Ukrajinu opustilo neutralitu a vstoupilo do NATO.

ŠVÝCARSKO má neutralitu od 1815, ale má povinnou vojenskou službu pro muže, dobrovolnou pro ženy. Je obklopeno státy NATO. Švýcarsko se účastní na vojenských cvičeních NATO. Švýcarské letectvo pravidelně pořádá společná cvičení s americkými vzdušnými silami v Evropě, což posiluje obranné schopnosti země prostřednictvím mezinárodní spolupráce.

Švýcarsko aktualizovalo svou bezpečnostní strategii, která více než dříve zdůrazňuje spolupráci s NATO. Vláda také zvažuje posílení bezpečnostní a vojenské spolupráce se Severoatlantickou aliancí a Evropskou unií.

ZÁVĚR: Evropské neutrální země buď neutralitu opustily a vstoupily do NATO anebo s NATO posilují spolupráci. Pro českou bezpečnost neexistuje větší záruka bezpečnosti než členství v NATO, investice do vlastní obrany, posilování vlastních obranných schopností a posilování odolnosti a připravenosti obyvatelstva.

Martin Exner STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky