Exner (STAN): Mandát jsem neobhájil. Budu si hledat práci

05.10.2025 22:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výsledkům voleb.

Foto: STAN
Popisek: Martin Exner

Mandát jsem neobhájil.

Gratuluji všem zvoleným a přeji jim mnoho sil a úspěchů v náročné práci, která je čeká.

Děkuji všem za podporu, za pomoc v kampani i za spolupráci v uplynulém období.

Byla to 4 roky jízda, náročná pro mě i rodinu a poznal jsem spoustu skvělých i nepěkných lidí.

České republice a zejména  její bezpečnosti jsem složil, jak nejlépe jsem uměl.

Nejvíc mi bude chybět ta skvělá parta, jakou poslanecký klub včetně asistentů a celého týmu byl.

Takže teď si najít zajímavou práci a politice se budu věnovat jako občanský aktivista.

Martin Exner

  • STAN
  • poslanec
