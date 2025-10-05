Exner (STAN): Mandát jsem neobhájil. Budu si hledat práci

Mandát jsem neobhájil.
Gratuluji všem zvoleným a přeji jim mnoho sil a úspěchů v náročné práci, která je čeká.
Děkuji všem za podporu, za pomoc v kampani i za spolupráci v uplynulém období.
Byla to 4 roky jízda, náročná pro mě i rodinu a poznal jsem spoustu skvělých i nepěkných lidí.
České republice a zejména její bezpečnosti jsem složil, jak nejlépe jsem uměl.
Nejvíc mi bude chybět ta skvělá parta, jakou poslanecký klub včetně asistentů a celého týmu byl.
Takže teď si najít zajímavou práci a politice se budu věnovat jako občanský aktivista.
