Stojanová (Piráti): Poslaly jsme výzvu Evropské komisi

09.01.2026 9:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu vlády zrušit služební zákon.

Stojanová (Piráti): Poslaly jsme výzvu Evropské komisi
Foto: Repro Facebook
Popisek: Předsedkyně Mladého Pirátstva, Kateřina Stojanová

Spolu s dalšími poslankyněmi z pirátského klubu jsem dnes Evropské komisi zaslala výzvu, která upozorňuje na vážná rizika spojená s návrhem zrušit služební zákon.

Jeho oslabení nebo zrušení může otevřít dveře politickým zásahům do úřednického rozhodování a v krajním případě ohrozit i čerpání evropských fondů, ze kterých v Česku financujeme školy, dopravu, inovace i regionální rozvoj. 

Jinými slovy - hazard se stabilitou státní služby může mít velmi konkrétní finanční dopady. Tomu chceme zabránit.

Kateřina​ Stojanová

  • Piráti
  • poslankyně
