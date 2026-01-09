Stojanová (Piráti): Poslaly jsme výzvu Evropské komisi

Spolu s dalšími poslankyněmi z pirátského klubu jsem dnes Evropské komisi zaslala výzvu, která upozorňuje na vážná rizika spojená s návrhem zrušit služební zákon.
Jeho oslabení nebo zrušení může otevřít dveře politickým zásahům do úřednického rozhodování a v krajním případě ohrozit i čerpání evropských fondů, ze kterých v Česku financujeme školy, dopravu, inovace i regionální rozvoj.
Jinými slovy - hazard se stabilitou státní služby může mít velmi konkrétní finanční dopady. Tomu chceme zabránit.
