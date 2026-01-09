Jurečka (KDU-ČSL): Rodinná politika nebude pro šestikoalici priorita

09.01.2026 13:05
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k rodinné politice Babišovy vlády.

Jurečka (KDU-ČSL): Rodinná politika nebude pro šestikoalici priorita
Foto: ČT24
Popisek: Marian Jurečka

Ukázalo se, že rodinná politika bohužel nebude pro šestikoalici priorita. Své působení začíná čistkami odborníků na rodinnou politiku a ochranu práv dětí, což může mít zvláště pro ty nejohroženější nemilé důsledky. Proto se 600 organizací pracujících s dětmi a rodinami po celé ČR a řada expertů proti tomuto nehoráznému postupu tvrdě ozvalo a já s nimi naprosto souhlasím.

„Máme obavu, že ohrožené rodiny a práce s nimi a prevence nebudou priorita,“ vysvětluje Klára Chábová, spoluzakladatelka platformy Do dospělosti.

„V posledních letech se nastavil jasný kurz směrem k transformaci a omezení ústavní péče a podpoře pěstounství. Máme obavu, aby nedošlo ke změnám, které by tento kurz zastavily,“ doplňuje Lenka Felcmanová, předsedkyně neziskové organizace Society for All (SOFA).

Na podporu odborníků na dětské právo dokonce vznikla petice. „Jsou vyhlášenými experty v dané agendě a jsou otázky, které v této republice neumí řešit nikdo jiný. To opravdu není nijak nadnesené. Jejich ztráta bude znamenat velký zásah do agendy sociálně-právní ochrany dětí,“ myslí si právnička z Fóra pro lidská práva Anna Sležková

