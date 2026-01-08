Foldyna (SPD): Budu mít velký problém vyslovit vládě důvěru

Vzhledem k tomu, že jak hnutí SPD, tak premiér Babiš před volbami i po volbách jasně deklarovali, že muniční iniciativa bude zrušena, tak musím říct, že tento prudký názorový obrat je pro mě velmi nemilým překvapením. Musím také říci, že pokud o celé věci neproběhne v rámci koalice podrobná diskuse a vše nebude uspokojivě vysvětleno, tak budu mít velký problém s tím, abych v úterním hlasování vyjádřil vládě důvěru.
Ke srovnání chystané návštěvy Ukrajiny ministrem Macinkou s chystanou a následně zrušenou návštěvou Ukrajiny ministrem Zůnou je nutné uvést, že zatímco primárním
úkolem ministra obrany je posilování bojeschopnosti naší armády, což lze zejména ve chvíli, kdy ministr čerstvě převzal rezort, z velké části činit i bez zahraničních cest, tak primárním úkolem ministra zahraničí je budování vztahů se zahraničním, což bez výjezdů do zahraničí dělat nelze. A ať se nám to líbí nebo ne, tak vztahy musíme udržovat dokonce i s takovými režimy, jakým je režim pana Zelenského. Doufám totiž, že s naší vládou skončila doba infantilního, amatérského politického aktivismu a začala doba dospělé, aktivní a profesionální politiky.
