Exner (STAN): Nesouhlasím se zvýšením rychlosti na částech dálnic

06.09.2025 8:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke zvýšení rychlosti na částech dálnic.

Foto: STAN
Popisek: Martin Exner

Proč není zvýšení povolené rychlosti na dálnici na 150 km/h dobrý nápad?

Spotřeba vozidla vzroste při 150 oproti 130 km/h přibližně o čtvrtinu. Na nově schváleném 50 km dlouhém úseku dálnice D3 tak spálí rychleji jedoucí automobily o tisíce litrů paliva denně více a vytvoří o čtvrtinu více emisí.

Rozdíl ve vnějším hluku automobilu, jedoucím místo 130 km/h stopadesátkou činí 2-3 dB (A), což je pro lidské ucho znatelný rozdíl.

Na to, aby se motoristé mohli prohánět stopadesátkou musel být instalován systém proměnného dopravního značení za 55 milionů korun.

Velké riziko nehod bude působit větší rozdíl rychlosti mezi stopadesátkaři a pomalu jedoucími kamiony a klidněji jedoucími řidiči osobních aut.

Zkrátka – pochybné potěšení z rychlé jízdy zaplatíme všichni:

- Vyšší spotřebou, vyšším dovozem ropy

- Vyššími emisemi, znečištěnějším vzduchem

- Vyšším hlukem v okolí dálnice

- Útratou desítek milionů veřejných peněz za instalaci a provoz proměnlivého dopravního značení

- Zvýšeným rizikem vážných dopravních nehod.

A to fakt nechcete.

Martin Exner

  • STAN
  • poslanec
Diskuse obsahuje 3 příspěvků

