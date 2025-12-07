PRO: Neobvykle obvyklý celorepublikový sněm

Informace o jednání celorepublikového sněmu, publikovaná na veřejném facebookovém profilu strany
Přívlastek obvyklý proto, že byly dodrženy veškeré legislativní procesy takového sněmu. Od schválení zapisovatelů, ověřovatelů a programu sněmu přes volbu vedení strany a komisí až po závěrečnou řeč předsedy strany. Neobvyklý proto, že to byl sněm přátel, rodiny PRO a příznivců lepších zítřků České republiky. Neobvyklý úžasnou přátelskou atmosférou. Neobvyklý přítomností vážených hostů.
Svou účastí a excelentními proslovy poctili náš sněm pan prezident Miloš Zeman, předseda poslanecké sněmovny pan Tomio Okamura, paní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, paní senátorka Daniela Kovářová a předseda Svobodných, pan poslanec Libor Vondráček.
Neobvyklý excelentní přípravou pod vedením Jany Rajchlové a zodpovědnou prací volební i mandátové komise s předsedy Kateřinou Hurdálkovou a Karlem Kouřilem. Neobvyklý díky moderátorce Evě Fiderické a pečlivému dozoru manažera strany PRO Matěje Drbohlava.
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Neobvyklý účastí delegátů všech krajů České republiky v čele s předsednictvem jednotlivých krajských organizací. Neobvyklý díky silné sestavě delegace z PRO Liberecký kraj za účasti předsedkyně Lenky Tarabové, 1. místopředsedy Zdeňka Jersáka, místopředsedy Martina Ježka, předsedy MO Liberec Stanislava Zicha, člena krajské rady Jaroslava Petráka a zvolených delegátů Michaely Zajícové a Matouše Svobody.
Neobvyklý i díky prostorám Klubu C v Suchdole a rychlé obsluze zaměstnanců za barem. Děkujeme.
Delegáti si zvolili vedení strany na další dva roky:
předseda strany PRO Jindřich Rajchl
1. místopředseda Petr Vacek
místopředsedové Zdeněk Cvejn, Libor Hřivnáč a Pavel Tůma
předsedkyně rozhodčí komise Noemi Ilszyczyková
předseda kontrolní komise Václav Török
Gratulujeme všem i každému jednomu členu vedení zvlášť. Gratulujeme též členům krajské organizace PRO Libereckého kraje za zvolení do členské struktury v kontrolní komisi paní Janě Zlatohlávkové a rozhodčí komisi předsedovi MO Česká Lípa Jiřímu Mikolášovi.
Heslem sněmu bychom zvolili: "Slova nejsou důležitá, důležité jsou činy, společná cesta, láska k České republice, loajalita, chuť posouvat stranu PRO do vyšších pater, přátelství, spolupráce a loajalita."
Pokud souzníte, přidejte se k PRO společné cestě i Vy. Střípky atmosféry sobotního dne 6. prosince 2025 Vám přinášíme fotografiemi ZDE.
