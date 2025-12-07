PRO: Neobvykle obvyklý celorepublikový sněm

08.12.2025 6:23 | Monitoring

Informace o jednání celorepublikového sněmu, publikovaná na veřejném facebookovém profilu strany

PRO: Neobvykle obvyklý celorepublikový sněm
Foto: Hans Štembera
Popisek: Představení nového vedení krajské organizace PRO v čele s Michalem Haškem a Klárou Liptákovou s jejich prioritami pro krajskou i celostátní politiku

Přívlastek obvyklý proto, že byly dodrženy veškeré legislativní procesy takového sněmu. Od schválení zapisovatelů, ověřovatelů a programu sněmu přes volbu vedení strany a komisí až po závěrečnou řeč předsedy strany. Neobvyklý proto, že to byl sněm přátel, rodiny PRO a příznivců lepších zítřků České republiky. Neobvyklý úžasnou přátelskou atmosférou. Neobvyklý přítomností vážených hostů.

Svou účastí a excelentními proslovy poctili náš sněm pan prezident Miloš Zeman, předseda poslanecké sněmovny pan Tomio Okamura, paní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová, paní senátorka Daniela Kovářová a předseda Svobodných, pan poslanec Libor Vondráček.

Neobvyklý excelentní přípravou pod vedením Jany Rajchlové a zodpovědnou prací volební i mandátové komise s předsedy Kateřinou Hurdálkovou a Karlem Kouřilem. Neobvyklý díky moderátorce Evě Fiderické a pečlivému dozoru manažera strany PRO Matěje Drbohlava.

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

97%
1%
2%
hlasovalo: 13172 lidí

Neobvyklý účastí delegátů všech krajů České republiky v čele s předsednictvem jednotlivých krajských organizací. Neobvyklý díky silné sestavě delegace z PRO Liberecký kraj za účasti předsedkyně Lenky Tarabové, 1. místopředsedy Zdeňka Jersáka, místopředsedy Martina Ježka, předsedy MO Liberec Stanislava Zicha, člena krajské rady Jaroslava Petráka a zvolených delegátů Michaely Zajícové a Matouše Svobody.

Neobvyklý i díky prostorám Klubu C v Suchdole a rychlé obsluze zaměstnanců za barem. Děkujeme.

Delegáti si zvolili vedení strany na další dva roky:
předseda strany PRO Jindřich Rajchl
1. místopředseda Petr Vacek
místopředsedové Zdeněk Cvejn, Libor Hřivnáč a Pavel Tůma
předsedkyně rozhodčí komise Noemi Ilszyczyková
předseda kontrolní komise Václav Török

Gratulujeme všem i každému jednomu členu vedení zvlášť. Gratulujeme též členům krajské organizace PRO Libereckého kraje za zvolení do členské struktury v kontrolní komisi paní Janě Zlatohlávkové a rozhodčí komisi předsedovi MO Česká Lípa Jiřímu Mikolášovi.

Heslem sněmu bychom zvolili: "Slova nejsou důležitá, důležité jsou činy, společná cesta, láska k České republice, loajalita, chuť posouvat stranu PRO do vyšších pater, přátelství, spolupráce a loajalita."

Pokud souzníte, přidejte se k PRO společné cestě i Vy. Střípky atmosféry sobotního dne 6. prosince 2025 Vám přinášíme fotografiemi ZDE.

Zdroje:

autor: PV

