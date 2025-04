Exner (STAN): Putinovi vadí naše svoboda, prosperita a vyspělý sociální a zdravotní systém

„Proč by nás Rusko mělo napadnout? Co by si u nás vzali?“ mi píšou různí amatérští odborníci na geopolitiku.

HDP Česka na hlavu bylo v 2024 pěkných 31.366 dolarů a je ve čtvrtině nejbohatších zemí světa, zatímco HDP Ruska je ani ne poloviční – 14.953 dolarů.

Česko v roce 2024 vyrobilo 1,4 milionu osobních automobilů, 14 x větší Rusko vyrobilo 679 tisíc osobních automobilů. A to pomineme, jestli byste si vybrali raději Škodovku nebo Ladu.

Co si také neumíme představit, že podle ruského statistického úřadu 12,6 procenta Rusů ještě stále nemá ve svém bytě či domě záchod, a tak používají buď společné toalety v komunálních příbytcích, anebo záchod v jiné budově.

Vzali by si tu to, co si brali za Sovětského svazu a za ceny, které si nadiktovali přes RVHP – suroviny, strojírenské výrobky, zbraně, chemikálie, elektroniku a mnoho dalšího.

Nejvíc Putinovi vadí naše svoboda, prosperita a vyspělý sociální a zdravotní systém, který neumí ruským lidem zajistit, protože ohromné ruské surovinové bohatství ovládají oligarchové a nechtějí se o něj s ruským lidem v žádném případě dělit.

Martin Exner STAN



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky