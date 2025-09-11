Exner (STAN): Vyděsilo mě - přes polovinu Čechů chce neutralitu švýcarského typu

11.09.2025 21:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k možnosti neutrality ČR.

Exner (STAN): Vyděsilo mě - přes polovinu Čechů chce neutralitu švýcarského typu
Foto: STAN
Popisek: Martin Exner

Trochu mě vyděsilo, že podle průzkumu STEM/MARK přes polovinu Čechů nechce patřit ani k Západu ani k Východu, chce neutralitu švýcarského typu.

Necelých 40 % chce patřit na Západ a asi 10 % k Rusku.

Tu polovinu bych chtěl upozornit, že to nefunguje tak, že řekneme, že s nikým nejsme, že se nepereme a že nás každý nechá být a nikdo nenapadne.

Je to přesně naopak. Naše malá zemička sama by byla jen hříčkou velmocí. Neutralitu musí něco a někdo garantovat. Buď si jí garantujeme sami tím, že budeme sami dost silní, abychom si ji uhájili, anebo ji musí garantovat někdo jiný. Jak dopadla mnohem větší neutrální Ukrajina, jejíž suverenitu „garantovaly“ Spojení státy, Velká Británie a Rusko, můžeme sledovat už 11 let.

Ve Švýcarsku je povinná vojna pro všechny muže nad 19 let na 21 týdnů a pak musí každý rok povinně na další výcvik. Doma mají uniformu a střelné zbraně a počítá se, že při napadení půjdou spontánně bojovat.

Jiný příklad - malé „neutrální“ Švýcarsko dostalo od Trumpa cla 39 %, zatímco my, jako EU, jejíž ekonomickou sílu nemůže ani Trump ignorovat, jen 15 %.

Můžeme si vybrat, buď patřit k bohaté, demokratické, svobodné a silné Evropě a takovou ji společně budovat, anebo být ovládáni Ruskem, které není schopno ani zajistit všem školám splachovací záchody, neumí vyrobit nic kvalitního a v nesmyslné válce na Ukrajině už poslalo na smrt nebo k invaliditě už milion svých občanů.

Neutralita pro nás řešení není. Vedla by jen k tomu, že pro Rusko bychom byli snadnou kořistí.

Martin Exner

  • STAN
  • poslanec
autor: PV

