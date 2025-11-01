Farský (STAN): 30 % pro euro. Nejvyšší hodnota od krize eurozóny

Máme za sebou slavnostní týden. Připomněli jsme si den vzniku samostatného Československa, na Hradě se udělovala státní vyznamenání a já jsem mohl být u toho. Mimo jiné proto, že v Europarlamentu kalendář hlásil zelený týden - tedy ten, který je vyhrazený na aktivity v národních státech. A toho jsem využil bohatě! Z dalšího dění: proběhly volby v Nizozemsku, kde výrazně oslabila krajní pravice. A Donald Trump absolvoval svou asijskou misi. Všechno je propojené, tak to jdu shrnout…
28. říjen
Oslavili jsme 107. výročí vzniku Československa. Punc tomuto svátku dává každoroční sláva ve Vladislavském sále. Opět jsem měl tu čest s úctou poslouchat příběhy vyznamenaných a mít radost z jmen, která zaznívala. A potěšil mě také projev prezidenta. To je podstatná součást večera, v posledních letech tomu ne vždy bylo tak, že jsme s pozitivním očekáváním naslouchali, bývávalo to spíš s nervozitou. Petr Pavel nyní analyzoval výsledky nedávno proběhlých voleb. Nemluvil o rozdělení společnosti, naopak. Zdůrazňoval angažovanost lidí promítnutou do vysoké volební účasti, nebo viditelnou touhu po změně - a to nejen politické reprezentace, ale zejména politického stylu a zastoupení, kdy se díky kroužkům dostaly do Sněmovny neokoukané tváře.
Mladá poslanecká energie
„Potřebujeme dávat příležitost novým politikům, naslouchat jim a využívat jejich perspektivu i cit pro realitu života mimo parlamentní lavice,“ řekl prezident Petr Pavel. S tím plně souzním. Stejně tak, že je potřeba tento stav uchopit jako příležitost, protože ona to příležitost je. Mnozí zkušenější politici možná zapomněli, že také byli mladí a v nějaké práci noví. Osobně mám zkušenost s tím, že jsem se do Sněmovny dostal ještě před třicítkou, navíc jako skokan z posledního místa kandidátky. Byla to změna, která zamává s každým. Mám co sdílet a co předávat za zkušenosti. Proto jsem oslovil naši mladou poslaneckou energii @STAN a tento týden jsme uspořádali společné posezení. Tak trochu jsme to pojali jako skupinovou terapii, je fajn, mít komu se bez filtru vypovídat. Když bude potřeba, moje dveře zůstávají otevřené.
Číslo týdne: 30
Třetina Čechů je pro přijetí eura. Možná si říkáte: „Cože? To je pozitivní číslo?“ A odpověď zní: je! Poslední roky jsme se totiž pohybovali kolem 20-25 procent, podle posledního šetření CVVM je ale podpora eura na 30 procentech, což je nejvyšší hodnota od krize eurozóny. Ostatně i další hodnoty mě nabíjí optimismem. Třebaže s členstvím v EU je spokojeno 66 procent českých občanů. Silnou podporu má také obecně naše účast v evropském projektu - dokonce 74 procent. Budu se snažit, aby se čísla dál zlepšovala. Chci předávat Evropu domů.
Běloruské balony nad Litvou
A na závěr ještě jedno bezpečnostní téma… Mezi Litvou a Běloruskem panují tenze. Tento měsíc už pětkrát Litva musela uzavřít svá letiště kvůli běloruským balonům. Ty prý patří pašerákům cigaret, hlásí běloruský diktátor Lukašenko. Litevská premiérka si to ale nenechává líbit, historka jí nestačí. V pondělí uvedla, že tyto balony jsou formou hybridního útoku a že její země je začne sestřelovat. Ve středu vláda oznámila, že se rozhodla ponechat uzavřené běloruské hranice. To ale není ojedinělý incident, ve vzdušném prostoru nad Evropou je rušno. Ve čtvrtek totiž polské stíhací letouny MiG-29 znovu zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun. Nejsou to náhody, je to testování a my potřebujeme chránit evropské nebe.
Vážení, přeju vám krásný podzimní víkend. V Česku jsou ty barvy vážně okouzlující. Plánuju si jich ještě užít dosyta, vyražte ven i vy! Příští týden už se opět přihlásím z Bruselu, čekají nás výbory.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV