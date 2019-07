Farský (STAN): Dáváme větší pravomoc soudcům

Podali jsme návrh novely, která by změnila podmínky pro přerušení trestu u těhotných vězeňkyní. Je to reakce na případ ženy odsouzené k necelým 30 letům za vraždu, která se kvůli těhotenství dostala dočasně na svobodu.

„Dáváme větší pravomoc soudcům. Oni mají posoudit, jestli to je dobře pro dítě, jestli je to dobře pro společnost, a zvážit veškerá rizika, která to nese,“ říká Jan Farský.

