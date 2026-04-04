Sedm milionů za Letnou. Dárci tajní, ministr udeřil

Rozhořel se spor o to, jak transparentně by měly neziskové organizace zveřejňovat své dárce. „Veřejnost má právo vědět, jak získávají prostředky. Třeba Milion chvilek, které dělají volební kampaň pro jednu část politického spektra,“ vyjádřil se ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO).
Je zákon o registraci neziskovek nutný? Zeptali jsme se ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (nestr. za ANO). „Veřejnost má právo vědět, jak získávají prostředky. Třeba Milion chvilek, které dělají volební kampaň pro jednu část politického spektra."https://t.co/fSKbKjDFHJ— Deník.cz (@denikcz) March 19, 2026
Spolek Milion chvilek na síti X odpověděl: „Veřejnost to ví. Z naší výroční zprávy a auditovaného účetnictví je to zcela zřejmé. Je smutné, že to neví pan ministr. Děkujeme všem pravidelným i jednorázovým dárcům, kteří naši činnost umožňují.“
Veřejnost to ví. Z naší výroční zprávy a auditovaného účetnictví je to zcela zřejmé.— Milion chvilek pro demokracii (@milionchvilek) March 19, 2026
Je smutné, že to neví pan ministr.
Děkujeme všem pravidelným i jednorázovým dárcům, kteří naši činnost umožňují. Průměrná výše daru je 260 korun.
Díky vašim darům jsme nezávislí na současné… pic.twitter.com/mt4aMVYeCC
Dále uvádí, že průměrná výše daru je 260 korun. „Díky vašim darům jsme nezávislí na současné vládě, která se svými kroky snaží ztížit život celému neziskovému sektoru. Svoboda sdružování je jednou ze základních svobod, které od roku 1989 máme, nenechme si ji vzít,“ stojí v příspěvku.
Vyjádření Milionu chvilek pěkně uzrálo
V sobotu si ministr Tejc na sociální síti X pochvaloval: „Tak toto vyjádření Milionu chvilek na mou adresu pěkně uzrálo. Ono to s tou transparentností nebude tak žhavé.“
Tak toto vyjádření Milionu chvilek na mou adresu pěkně uzrálo. Ono to s tou transparentností nebude tak žhavé.— Jeronym Tejc (@JTejc) April 4, 2026
Redakce https://t.co/UhjQ073yD5 (4.4.2026) Milionu chvilek položila dotaz, zda může zveřejnit
výpis z běžného účtu, který by ukázal, kolik má na kontě momentálně peněz… https://t.co/XoSMb2As9r
A odkázal na článek serveru iDNES, podle něhož novináři chtěli zjistit aktuální zůstatek na účtu a identitu největších přispěvatelů na nedávné demonstrace.
Tejc uvádí: „Redakce iDNES Milionu chvilek položila dotaz, zda může zveřejnit výpis z běžného účtu, který by ukázal, kolik má na kontě momentálně peněz a kdo byli jeho největší přispěvatelé na demonstraci. Spolek odpověděl, že takovéto informace nikdy neposkytuje. Jako důvod uvedl mimo jiné to, že chce chránit soukromí svých sponzorů.“
Z článku cituje: „Průběžné částky za aktuální období NEZVEŘEJŇUJEME po jednotlivých platbách ani NEPOSKYTUJEME výpisy z běžného účtu s údaji o jednotlivých dárcích z důvodu ochrany jejich soukromí. Veškeré přijaté dary jsou však řádně vedeny v účetnictví. SOUHRNNÉ příjmy a výdaje zveřejňujeme v souladu se zákonem v účetní závěrce a nad její rámec vydáváme výroční zprávu, kterou ověřuje nezávislý auditor.“
Sám za sebe ministr dodal: „Tak asi tak.“ A přidal podivujícího se smajlíka.
Stojí za nimi ukrajinská rozvědka?
Vyjádřil se také publicista Lukáš Lhoťan. „Milion chvilek s Minářem odmítají zveřejnit identity sponzorů jejich aktivit! Už konečně chápete, proč jim tak moc vadí, že by ty identity museli zveřejnit? Protože pak by třeba se ukázalo, že za nimi stojí ukrajinská rozvědka či jiné síly ze zahraničí snažící se ovlivňovat ČR,“ napsal na síti X.
Milion chvilek s Minářem odmítají zveřejnit identity sponzorů jejich aktivit! Už konečně chápete, proč jim tak moc vadí, že by ty identity museli zveřejnit? Protože pak by třeba se ukázalo, že za nimi stojí ukrajinská rozvědka či jiná síly ze zahraničí snažící se ovlivňovat ČR pic.twitter.com/IoAbtSlD31— Lukáš Lhoťan (@LukasLhotan) April 4, 2026
„Shromáždění na Letné stálo asi sedm milionů korun. Milion chvilek provozuje dva bankovní účty, pouze jeden je ale transparentní. Na něm byly v den demonstrace jen desítky tisíc korun. Od koho byly peníze, kterými spolek Letnou zaplatil?“ ptá se vydavatel, překladatel a interpret mluveného slova Rudolf Červenka.
Shromáždění na Letné stálo asi sedm milionů korun. Milion chvilek provozuje dva bankovní účty, pouze jeden je ale transparentní. Na něm byly v den demonstrace jen desítky tisíc korun.— Rudolf Cervenka (@rudolf_cervenka) April 4, 2026
