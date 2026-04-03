Česká pošta: Mecenáš Vojta Náprstek na poštovních známkách

05.04.2026 16:12 | Tisková zpráva
Česká pošta uvádí do 1. dubna do prodeje příležitostnou poštovní známku z edice České stopy ve světě: Vojta Náprstek.

Námětem známky je český vlastenec a buditel, letící nad siluetou Prahy. Autor Petr Sís tím vyjádřil neutuchající Náprstkovu touhu po svobodě. Inspiraci čerpal nejen z knih o českých vlastencích 19. století, ale i z materiálů Náprstkova muzea. Předloha pro známku byla zpracována autorovou oblíbenou technikou černobílého pointilistického.

Cena známky je zastoupena písmenem „Z“, které odpovídá 54 Kč. Cenina vychází v nákladu 200 tisíc kusů a k dostání je na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

