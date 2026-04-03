ÚOHS: NSS potvrdil protisoutěžní jednání Asociace jazykových škol

Asociace, která sdružuje přibližně 30 jazykových škol, minimální cenu uveřejnila a uplatňovala vůči svým členům a prosazovala u zadavatelů veřejných zakázek. Fakt, že jednání mělo přímý dopad na hospodářskou soutěž probíhající v oblasti služeb jazykového vzdělávání na území České republiky a zákazníky těchto služeb, nyní potvrdil i NSS. Jednáním Asociace byla podstatně omezena vzájemná konkurence mezi členy sdružení, respektive ovlivněny základní parametry soutěže mezi nimi, a byla ovlivněna hospodářská soutěž mezi poskytovateli služeb jazykového vzdělávání.
Asociace stanovovala tímto způsobem ceny nejméně od druhé poloviny roku 2017 a postupně sazby dokonce aktualizovala. Například v roce 2018 museli členové Asociace, kteří se ucházeli o veřejné zakázky, požadovat cenu nejméně 334 Kč za hodinu výuky cizího jazyka, o rok později už Asociace u svých členů vynucovala alespoň 368 Kč. Asociace na svých jednáních pravidelně otázku cen diskutovala a kontrolovala své členy, aby stanovené sazby dodržovali, a vyzývala je k nápravě.
NSS potvrdil všechny hlavní závěry ÚOHS, ostatně Asociace při podání kasační stížnosti nedodala na soud prakticky žádné nové argumenty. „Kasační stížnost je na mnoha místech téměř doslovným přepisem žaloby. Stěžovatel své dříve uplatněné námitky upravil v zásadě tak, že „žalovaného“ nahradil „krajským soudem“, aniž by však opětovně shodně uplatněnými námitkami reagoval na vypořádání žalobních námitek provedené krajským soudem,“ uvedl NSS.
Vůbec poprvé v historii Úřad v tomto případě uložil pokutu sdružení soutěžitelů na základě obratu členů sdružení za poslední ukončené účetní období. Předseda Úřadu však následně rozhodnutí v části o pokutě vrátil k novému řízení, a to kvůli zkrácení doby trvání přestupku. Výsledná sankce pak činila 5,2 milionu korun. Žaloba, o níž nyní rozhodovaly soudy, nicméně nesměřovala proti pokutě, ale výhradně proti výroku o spáchání přestupku. Proti pokutě byla podána samostatná žaloba, kterou před nedávnem Krajský soud v Brně také zamítl a potvrdil, že způsob uložení pokuty odpovídal zákonu.
