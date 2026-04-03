Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině

05.04.2026 20:16 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Myslivecký spolek Horní Heřmanice získal od Nadace ČEZ finanční podporu ve výši 90?000 korun na výsadbu nového větrolamu z plodonosných keřů v extravilánu obce. Díky příspěvku bude možné doplnit stávající linii stromů o 1200 keřů, které významně zlepší ekologickou stabilitu i estetickou hodnotu zdejší krajiny. Projekt navazuje na předchozí aktivity spolku, který se dlouhodobě věnuje obnově přírodních prvků v zemědělské krajině. Nově vzniklý remíz přinese úkryt i potravu pro volně žijící živočichy.

Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Myslivecký spolek Horní Heřmanice navazuje na svou dlouhodobou snahu o zlepšování krajinného prostředí a zahajuje výsadbu 1200 plodonosných keřů na parcele v katastru Horních Heřmanic. Projekt doplní stávající výsadbu stromů, kterou spolek realizoval v minulých letech a společně vytvoří nový, přibližně 500 metrů dlouhý větrolam. Výsadba bude probíhat bez nutnosti jakéhokoliv kácení a zaměří se na místa, kde dosud žádná trvalá zeleň nebyla.

V rámci projektu bude vysazeno 1000 kusů lísky obecné a 200 kusů hlohu obecného. Keře budou umístěny dvouřadém sponu po celé délce plánovaného větrolamu a doplní tak stávající dřeviny, které myslivci vybavili vlastními silami ochranou proti okusu zvěří. Nově vzniklý remíz pomůže rozdělit velký půdní blok, zlepší mikroklimatické podmínky v lokalitě, zvýší biodiverzitu, omezí účinky větru, zlepší zadržování vody v krajině a poskytne úkrytové i potravní možnosti pro volně žijící živočichy.

Svažitá parcela je pro tento záměr vhodná a výsadba byla konzultována s odbornou firmou i vlastníkem pozemku. Na realizaci projektu poskytla Nadace ČEZ finanční příspěvek ve výši 90 000 korun, který pokryje náklady na sazenice i následnou péči.

„Chceme vracet do krajiny prvky, které v ní dříve přirozeně byly. Větrolam z plodonosných keřů vytvoří bezpečné prostředí pro zvěř, zlepší podmínky zemědělského hospodaření a zároveň zvýší estetickou hodnotu krajiny,“ uvedl Ondrej Faltus, člen výboru Mysliveckého  spolku Horní Heřmanice.

Grant Stromy

V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 5 žadatelů a částka se vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.

V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 43 projektů částkou téměř 4,5 milionů. V loňském roce grant dostalo 9 žádosti a částka na výsadbu dosáhla téměř 1 milionu korun.

V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 106 projektů s částkou téměř 9,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 7 místech a celková částka se vyšplhala na téměř 841 tisíc korun.

Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.

Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , nadace ČEZ , TZ

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Opravdu splníte vše, co jste slibovali?

Mě teda přijde, že jak už je zvykem, od dost věcí ustupujete i vy. Třeba vaše sliby, jak zrušíte důchodovou reformu, jak budete zvedat důchody nebo zastropovat věk odchodu do důchodu. Nebo že zeštíhlíte státní správu, přitom jste zřídili nové ministerstva. Paradox také je, že co jste na minulé vládě...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině

20:16 Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině

Myslivecký spolek Horní Heřmanice získal od Nadace ČEZ finanční podporu ve výši 90?000 korun na výsa…