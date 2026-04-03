Nadace ČEZ: Výsadba plodonosných keřů pro nový větrolam v krajině

Myslivecký spolek Horní Heřmanice navazuje na svou dlouhodobou snahu o zlepšování krajinného prostředí a zahajuje výsadbu 1200 plodonosných keřů na parcele v katastru Horních Heřmanic. Projekt doplní stávající výsadbu stromů, kterou spolek realizoval v minulých letech a společně vytvoří nový, přibližně 500 metrů dlouhý větrolam. Výsadba bude probíhat bez nutnosti jakéhokoliv kácení a zaměří se na místa, kde dosud žádná trvalá zeleň nebyla.
V rámci projektu bude vysazeno 1000 kusů lísky obecné a 200 kusů hlohu obecného. Keře budou umístěny dvouřadém sponu po celé délce plánovaného větrolamu a doplní tak stávající dřeviny, které myslivci vybavili vlastními silami ochranou proti okusu zvěří. Nově vzniklý remíz pomůže rozdělit velký půdní blok, zlepší mikroklimatické podmínky v lokalitě, zvýší biodiverzitu, omezí účinky větru, zlepší zadržování vody v krajině a poskytne úkrytové i potravní možnosti pro volně žijící živočichy.
Svažitá parcela je pro tento záměr vhodná a výsadba byla konzultována s odbornou firmou i vlastníkem pozemku. Na realizaci projektu poskytla Nadace ČEZ finanční příspěvek ve výši 90 000 korun, který pokryje náklady na sazenice i následnou péči.
„Chceme vracet do krajiny prvky, které v ní dříve přirozeně byly. Větrolam z plodonosných keřů vytvoří bezpečné prostředí pro zvěř, zlepší podmínky zemědělského hospodaření a zároveň zvýší estetickou hodnotu krajiny,“ uvedl Ondrej Faltus, člen výboru Mysliveckého spolku Horní Heřmanice.
Grant Stromy
V Královéhradeckém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 62 projektů částkou téměř 6,4 milionů korun. V loňském roce dostalo grant 5 žadatelů a částka se vyšplhala na téměř 650 tisíc korun.
V Pardubickém kraji podpořila Nadace ČEZ v programu Stromy od roku 2011 celkem 43 projektů částkou téměř 4,5 milionů. V loňském roce grant dostalo 9 žádosti a částka na výsadbu dosáhla téměř 1 milionu korun.
V Kraji Vysočina to pak bylo od roku od roku 2011 dokonce 106 projektů s částkou téměř 9,8 milionu korun. V loňském roce stromy sázeli na 7 místech a celková částka se vyšplhala na téměř 841 tisíc korun.
Zájem o grant Stromy je stále veliký. Obce ale i neziskové organizace či zájmové spolky mohou získat až 150 000 korun na výsadbu zeleně. Přestože v přijatých žádostech stále převažují zejména projekty výsadby alejí a stromořadí, čím dál častěji se objevují i další nápady. Obce například obnovují bývalé nebo zakládají nové obecní sady, zastiňují venkovní sportovní areály či koupaliště, zakládají arboreta nebo ozeleňují náměstí okrasnými dřevinami.
Nadace ČEZ je největší firemní nadací v České republice. Za posledních 20 let podpořila napříč regiony v průměru přes 750 projektů za více než 160 milionů korun ročně. Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně.
