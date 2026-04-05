Orbán řeší výbušninu u plynovodu. Protiorbánovský proud: Falešná vlajka

U klíčového plynovodu Balkan Stream nedaleko srbského města Kanjiža byla nalezena výbušnina. Na místě zasahovala policie i armáda, oblast prohledávaly vrtulníky, drony i pyrotechnici.
Plynovod je součástí širší infrastruktury, která navazuje na TurkStream a zajišťuje přepravu ruského plynu přes Balkán do střední Evropy. Srbsko i Maďarsko tak patří mezi země, které na těchto dodávkách zůstávají výrazně závislé.
Maďarský premiér Viktor Orbán uvedl, že ho o situaci informoval srbský prezident Aleksandar Vučić prostřednictvím telefonu. „Srbské úřady našly u kritické plynárenské infrastruktury spojující Srbsko a Maďarsko výbušninu s ničivou silou a prostředky potřebné k její aktivaci,“ oznámil Orbán na svém facebookovém profilu s tím, že vyšetřování probíhá a na dnes odpoledne svolal mimořádné zasedání bezpečnostní rady státu.
Podle agentury Reuters Vučić zároveň uvedl, že nalezené zařízení mělo „devastující sílu“ a že Maďarsko bude o dalším vývoji informováno.
O motivech incidentu zatím nejsou k dispozici žádné oficiální informace. Srbský prezident nicméně připustil, že existují určité stopy, o nichž zatím nemůže veřejně hovořit.
Incident přichází pouhý týden před klíčovými parlamentními volbami v Maďarsku, kde Orbán bojuje o udržení své více než šestnáctileté dominance. Jeho strana přitom podle průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza, uvedla agentura Reuters.
Opozice: vláda vyvolává paniku
Incident okamžitě vstoupil i do maďarské vnitropolitické debaty. Lídr opozice Péter Magyar vyzval Orbána, aby situaci řešil transparentně a pozval jej na zasedání bezpečnostní rady.
Lídr maďarské opozice Péter Magyar tvrdí, že incident kolem plynovodu mohl být předem očekávaný a zapadá do širšího scénáře. „Už týdny dostáváme signály z několika míst, že po předchozích operacích pod falešnou vlajkou chce Viktor Orbán překročit novou hranici s pomocí srbské a ruské,“ uvedl.
Zároveň upozorňuje na načasování celé události před volbami. „Mnoho lidí veřejně naznačilo, že se něco ‚náhodou‘ stane v Srbsku u plynovodu o Velikonocích, týden před maďarskými volbami,“ napsal a současně obvinil vládu z vyvolávání strachu a chaosu.
Podle něj nelze situaci využít k odkladu voleb.
„Nebudou moci zabránit volbám na příští neděli,“ dodal lídr strany Tisza Péter Magyar , který varuje, že pokud vláda incident využije v kampani, půjde podle něj o potvrzení záměrné operace. „Pokud Viktor Orbán a jeho propaganda využijí tuto provokaci pro účely kampaně, bude to otevřené přiznání, že se jedná o předem naplánovanou operaci pod falešnou vlajkou,“ dodal.
Spekulace o záměrném scénáři
Na sociálních sítích se zároveň objevují i další spekulace, že incident mohl být záměrně vyvolaný.
Reportér Filip Harzer upozornil na načasování celé události a napsal: „Přesně týden před maďarskými volbami volá Vučić a tvrdí, že se našly výbušniny u plynovodu na hranici Srbska a Maďarska. Orbán svolává bezpečnostní radu. Je tohle ten moment, který se očekával? Záminka výjimečného stavu? Novináři na operaci pod falešnou vlajkou upozorňovali,“ upozorňuje.
!?Přesně týden před maďarskými volbami volá Vučić a tvrdí, že se našly výbušniny u plynovodu na hranici Srbska a Maďarska. Orbán svolává bezpečnostní radu.— Filip Harzer (@HarzerF) April 5, 2026
Na možné širší souvislosti poukázal maďarský investigativní novinář Balázs Kaufmann, když zveřejnil zprávu ze dne 25. února, v níž ho zdroj varuje před Orbánovým plánem na útok pod falešnou vlajkou – k němuž zřejmě došlo právě dnes, když srbské úřady objevily výbušniny na plynovodu spojujícím Maďarsko.
Zpráva z 25. února adresovaná investigativnímu novináři zní: „Srbsko. Srbové nebo Rusové provedou v příštích třech týdnech „útok“ proti maďarským zájmům. To je vše, co zatím víme. Orbánovým cílem je vyhlásit výjimečný stav.“
??Prominent Hungarian investigative journalist Balázs Kaufmann has shared a message from February 25 in which a source warns him of Viktor Orbán’s plan for a false-flag attack—which has now apparently happened today when Serbian authorities have found explosives at the gas… pic.twitter.com/VPN2SmKer0— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 5, 2026
Oficiální potvrzení těchto spekulací ale neexistuje a okolnosti incidentu zůstávají předmětem vyšetřování.
Událost také přichází v citlivém geopolitickém kontextu. Maďarsko se dlouhodobě dostává do sporů s Ukrajinou kvůli dodávkám ropy přes ropovod Družba. Viktor Orbán obviňuje prezidenta Volodymyra Zelenského, že přes energetiku zasahují do maďarské politiky a snaží se ovlivnit volby ve prospěch vlády více nakloněné Kyjevu.
