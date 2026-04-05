Orbán řeší výbušninu u plynovodu. Protiorbánovský proud: Falešná vlajka

05.04.2026 15:40 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Nález výbušniny u plynovodu mezi Srbskem a Maďarskem vyvolal nejen bezpečnostní reakci, ale i vlnu spekulací kolem maďarského premiéra Viktora Orbána. Na sociálních sítích zaznívá, zda incident nemohl být záměrně vyvolaný v citlivém období těsně před volbami.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Maďarský premiér Viktor Orbán

U klíčového plynovodu Balkan Stream nedaleko srbského města Kanjiža byla nalezena výbušnina. Na místě zasahovala policie i armáda, oblast prohledávaly vrtulníky, drony i pyrotechnici.

Plynovod je součástí širší infrastruktury, která navazuje na TurkStream a zajišťuje přepravu ruského plynu přes Balkán do střední Evropy. Srbsko i Maďarsko tak patří mezi země, které na těchto dodávkách zůstávají výrazně závislé.

Maďarský premiér Viktor Orbán uvedl, že ho o situaci informoval srbský prezident Aleksandar Vučić prostřednictvím telefonu. „Srbské úřady našly u kritické plynárenské infrastruktury spojující Srbsko a Maďarsko výbušninu s ničivou silou a prostředky potřebné k její aktivaci,“ oznámil Orbán na svém facebookovém profilu s tím, že vyšetřování probíhá a na dnes odpoledne svolal mimořádné zasedání bezpečnostní rady státu.

Podle agentury Reuters Vučić zároveň uvedl, že nalezené zařízení mělo „devastující sílu“ a že Maďarsko bude o dalším vývoji informováno.

O motivech incidentu zatím nejsou k dispozici žádné oficiální informace. Srbský prezident nicméně připustil, že existují určité stopy, o nichž zatím nemůže veřejně hovořit.

Incident přichází pouhý týden před klíčovými parlamentními volbami v Maďarsku, kde Orbán bojuje o udržení své více než šestnáctileté dominance. Jeho strana přitom podle průzkumů zaostává za opoziční stranou Tisza, uvedla agentura Reuters.

Opozice: vláda vyvolává paniku

Incident okamžitě vstoupil i do maďarské vnitropolitické debaty. Lídr opozice Péter Magyar vyzval Orbána, aby situaci řešil transparentně a pozval jej na zasedání bezpečnostní rady.

Lídr maďarské opozice Péter Magyar tvrdí, že incident kolem plynovodu mohl být předem očekávaný a zapadá do širšího scénáře. „Už týdny dostáváme signály z několika míst, že po předchozích operacích pod falešnou vlajkou chce Viktor Orbán překročit novou hranici s pomocí srbské a ruské,“ uvedl.

Zároveň upozorňuje na načasování celé události před volbami. „Mnoho lidí veřejně naznačilo, že se něco ‚náhodou‘ stane v Srbsku u plynovodu o Velikonocích, týden před maďarskými volbami,“ napsal a současně obvinil vládu z vyvolávání strachu a chaosu.

Podle něj nelze situaci využít k odkladu voleb.

„Nebudou moci zabránit volbám na příští neděli,“ dodal lídr strany Tisza Péter Magyar , který varuje, že pokud vláda incident využije v kampani, půjde podle něj o potvrzení záměrné operace. „Pokud Viktor Orbán a jeho propaganda využijí tuto provokaci pro účely kampaně, bude to otevřené přiznání, že se jedná o předem naplánovanou operaci pod falešnou vlajkou,“ dodal.

Spekulace o záměrném scénáři

Na sociálních sítích se zároveň objevují i další spekulace, že incident mohl být záměrně vyvolaný.

Reportér Filip Harzer upozornil na načasování celé události a napsal: „Přesně týden před maďarskými volbami volá Vučić a tvrdí, že se našly výbušniny u plynovodu na hranici Srbska a Maďarska. Orbán svolává bezpečnostní radu. Je tohle ten moment, který se očekával? Záminka výjimečného stavu? Novináři na operaci pod falešnou vlajkou upozorňovali,“ upozorňuje.

 

 

Na možné širší souvislosti poukázal maďarský investigativní novinář Balázs Kaufmann, když zveřejnil zprávu ze dne 25. února, v níž ho zdroj varuje před Orbánovým plánem na útok pod falešnou vlajkou – k němuž zřejmě došlo právě dnes, když srbské úřady objevily výbušniny na plynovodu spojujícím Maďarsko.

Zpráva z 25. února adresovaná investigativnímu novináři zní: „Srbsko. Srbové nebo Rusové provedou v příštích třech týdnech „útok“ proti maďarským zájmům. To je vše, co zatím víme. Orbánovým cílem je vyhlásit výjimečný stav.“

 

 

Oficiální potvrzení těchto spekulací ale neexistuje a okolnosti incidentu zůstávají předmětem vyšetřování.

Událost také přichází v citlivém geopolitickém kontextu. Maďarsko se dlouhodobě dostává do sporů s Ukrajinou kvůli dodávkám ropy přes ropovod Družba. Viktor Orbán obviňuje prezidenta Volodymyra Zelenského, že přes energetiku zasahují do maďarské politiky a snaží se ovlivnit volby ve prospěch vlády více nakloněné Kyjevu.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Útoky pod falešnou vlajkou, lži prestitutek, staré kompro vytažené před volbami, fotky zhotovené AI, korespondenční volby, , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuse
to vše vede k názoru, že demokracie pomocí voleb nelze dosáhnout.

