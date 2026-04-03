NP Šumava: Splouvání Teplé Vltavy s novinkami

„Snad bude dostatek vody,“ doufá mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák a doplňuje základní data z loňské a předloňské sezóny: „Věříme v to, že se nebude opakovat loňský scénář, kdy se dostatečná hladina pro splouvání, tedy na 50 cm, objevila pouze ve 32 dnech z celkových 165 vodácké sezony. Na vodu se tak dostalo pouze 251 lodí tedy o tři tisíce méně než v roce 2024.“
Právě hladina řeky, která se měří každý den na Soumarském mostě, je pro splouvání nejdůležitějším ukazatelem. Splouvat se může pouze v případě, že hladina je na padesáti centimetrech nebo výše.
„To zájemci v danou hodinu vyplouvají s jedním z 22 proškolených průvodců, kteří v rámci splutí seznamují vodáky s jedinečnou přírodou a zajímavostmi Vltavského luhu. Pokud hladina v době odečtu dosáhne 61 centimetrů nebo výše, splouvá se bez průvodce. Tato základní kritéria zůstávají stejná i pro letošní sezónu,“ vysvětluje koordinátorka splouvání Pavlína Frídová.
Stejný zůstává i počet lodí, který může v danou hodinu splout. V případě hladiny v rozmezí 50 až 60,9 cm může na Vltavu sedm lodí, od 61 centimetrů pak lodí dvacet.
„Zásadní změny jsme provedli ve dvou případech a to na základě zkušeností z předchozích let. Tou první je čas, ve kterém proběhne kontrola hladiny pro daný den. Nově bude odečet probíhat už v 5:50 hodin, tedy o dvě hodiny dříve, než doposud,“ upozorňuje Pavlína Frídová.
Důvodem je možnost lépe se připravit na případné splouvání a to jak z pozice vodáků, tak z pozice průvodců. „V posledních letech, je hladina Teplé Vltavy velice nestabilní. Projevilo se to především loni, kdy hladina v průběhu 24 hodin dokázala kolísat i v rozmezí deseti centimetrů. A tak, když v jeden den byla hladina na 44 centimetrech, druhý den, po vydatné bouřce vystoupala třeba na 53 centimetrů. Avšak třetí den už zaklesla opět hluboko pod limit 50 centimetrů. Když naši průvodci i vodáci budou vědět už krátce před šestou hodinou ráno, jestli se může splouvat, mohou si lépe plánovat den, který na Teplé Vltavě začíná v 8:00 hodin prvním vyplutím,“ vysvětluje Jan Dvořák.
Druhou zásadní novinkou je rozdělení sezóny na měsíce, kdy se bude splouvat každou hodinu a měsíce, kdy se bude moci vyplout každou sudou hodinu.
„Tady je to trošku složitější, ale v rámci rezervačního systému je to vcelku pochopitelné. V měsících květnu, kdy se splouvá o svátcích a víkendech, a také v červenci a srpnu, kdy je možné splouvat každý den, vyrazí lodě na řeku každou hodinu v rozmezí mezi osmou až šestnáctou hodinou. V těchto měsících je totiž mezi vodáky největší zájem. Měsíce červen, září a říjen pak bude možné vyplout každou sudou hodinu, tedy v 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin. Z dosavadních zkušeností by i tato úprava měla plně uspokojit všechny zájemce,“ upozorňuje na další novinku Pavlína Frídová.
Vodáci se i nadále mohou registrovat on-line v rezervačním systému na webu Správy NP Šumava a to od 1. dubna. Druhou možností je registrace na nástupním místě na Soumarském mostě. Registrační místo bude otevřené od 1. května po celou dobu splouvání. „Kromě informací k rezervaci lodí, si zde můžete zakoupit řadu materiálů Správy či se informovat o možných výletech do okolí,“ doplňuje Jan Dvořák.
Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou, dlouhý 16,5 km, je jedinečný tím, že skoro celý prochází přírodní zónou a klidovým územím a je možné jej poznávat právě tímto jedinečným způsobem, tedy z lodi. Zároveň se zde vyskytuje kriticky ohrožená perlorodka říční, druh mlže, který v Čechách a prakticky celé střední Evropě skoro vymizel. V Teplé Vltavě se jí ale daří, a to se snaží využít i záchranný program pro perlorodku, v rámci kterého se do toku řeky podařilo vysadit několik tisíc uměle odchovaných perlorodek.
Veškeré informace o splouvání Teplé Vltavy jsou uvedené na webu Správy NP Šumava ZDE.
Základní pravidla:
- Rezervační systém se spouští 1.4. v 9:00 hod
- V období 1. 5. – 31. 5. se splouvá pouze o víkendech a svátcích.
- V období od 1. 6. do 31. 10. se splouvá každý den.
- V měsíci květnu, červenci a srpnu vyplouvají lodě každou hodinu v čase 8:00 – 16:00. Celkem 9 výprav denně.
- V měsíci červnu, září a říjnu vyplouvají lodě každou sudou hodinu v čase 8:00 – 16:00. Celkem 5 výprav denně.
- Rozhodující hladina vody nutná k povolení splouvání týž den je 50 cm.
- Při hladině vody 50cm – 60,9cm je povolena skupina maximálně 7 lodí.
- Při hladině vody nad 61cm je povolena skupina maximálně 20 lodí.
- Průvodce splouvá s každou skupinou vždy, bez ohledu na velikost skupiny.
- Průvodce se skupinou nesplouvá pouze při hladině 61cm a vyšší.
- Cena registrace je 600,-Kč online/ 700,-Kč na místě.
- Rozhodující hladina vody pro splouvání týž den je v 5:50 hodin.
