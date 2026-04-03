Rakušan (STAN): Motoristé sobě? Spíš Egoisti sobě

05.04.2026 20:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Motoristům sobě.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Tisková konference po jednání stínové vlády STAN

Egoisti sobě. Tak by se mohla přejmenovat nejmenší strana Babišovy koalice, protože právě hypertrofované ego, které se navenek projevuje jako klasické “jájínkovství”, je motorem, jenž pohání jejich ministry i věčné neministry. A taky opojení mocí. Proti tomu stojí demokratické instituce a procesy, a ty budou jen tak silné, jak silně je opozice a občanská společnost budou hájit.

Za nás můžu slíbit, že ve sněmovně i v senátu budeme tvrdě bránit zavádění totalitních praktik, kdy se vrchnost snaží svévolně určovat, kdo a co je “správné” a kdo bude naopak za odlišný názor trestán, a to klidně i v rozporu se zákonem.

Mgr. Vít Rakušan

  • STAN
  • poslanec
