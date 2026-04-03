ÚOOÚ: Odborný seminář na téma AI podvody

Nora Kurzová je dále odbornicí na ochranu osobních údajů, řízení změn, audity informačních systémů a kybernetickou bezpečnost. Prezenčně se jejího semináře zúčastnilo 25 zájemců, online ho sledovalo 610 lidí.
Seminář AI podvody a vaše digitální stopa: jak chránit své údaje, který se 1. dubna na ÚOOÚ uskutečnil, se zabýval čtyřmi okruhy:
1. Jak fungují moderní AI podvody – typické scénáře (deepfake hovory, falešné zprávy od rodiny či úřadů, podvodné investice, vztahy, phishing generovaný AI).
2. Jak podvod rozpoznat včas – varovné signály v e-mailech, zprávách, telefonátech a na sociálních sítích.
3. Jak snížit svůj digitální otisk – jednoduché kroky, jak omezit množství osobních informací dostupných online.
4. Jak se chránit a co můžete udělat, když se stanete terčem podvodu – kroky ke zmírnění škody a jak dál.
Informacemi nabitý a částečně interaktivní seminář doplnily následné dotazy přítomných. Z akce přineseme v následujícím týdnu prezentaci s odbornými termíny a praktickými tipy, jak se v online prostoru chovat s důrazem na minimalizaci digitální stopy.
