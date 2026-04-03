ÚOOÚ: Odborný seminář na téma AI podvody

05.04.2026 11:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ve středu 1. dubna se na Úřadě pro ochranu osobních údajů uskutečnil odborný seminář určený široké veřejnosti, který se zabýval AI podvody a digitální stopou. Seminářem provázela JUDr. Nora Kurzová, LLM, která vedla kontrolní úřad ochrany osobních údajů v americkém státě Utah.

ÚOOÚ: Odborný seminář na téma AI podvody
Foto: uoou.cz
Popisek: Úřad pro ochranu osobních údajů - logo

Nora Kurzová je dále odbornicí na ochranu osobních údajů, řízení změn, audity informačních systémů a kybernetickou bezpečnost. Prezenčně se jejího semináře zúčastnilo 25 zájemců, online ho sledovalo 610 lidí.

Seminář AI podvody a vaše digitální stopa: jak chránit své údaje, který se 1. dubna na ÚOOÚ uskutečnil, se zabýval čtyřmi okruhy:

1.      Jak fungují moderní AI podvody – typické scénáře (deepfake hovory, falešné zprávy od rodiny či úřadů, podvodné investice, vztahy, phishing generovaný AI).

2.      Jak podvod rozpoznat včas – varovné signály v e-mailech, zprávách, telefonátech a na sociálních sítích.

3.      Jak snížit svůj digitální otisk – jednoduché kroky, jak omezit množství osobních informací dostupných online.

4.      Jak se chránit a co můžete udělat, když se stanete terčem podvodu – kroky ke zmírnění škody a jak dál. 

Informacemi nabitý a částečně interaktivní seminář doplnily následné dotazy přítomných. Z akce přineseme v následujícím týdnu prezentaci s odbornými termíny a praktickými tipy, jak se v online prostoru chovat s důrazem na minimalizaci digitální stopy. 

