Nemocný Hel: „Vakcíny proti covidu mi zachránily život.“ Lidé mu přáli smrt

Zdeněk Hel, biochemik, profesor imunologie a vědecký pracovník v oboru imunologie infekčních nemocí, nádorů a vývoje vakcín, jenž působí ve Spojených státech amerických, se v sobotu na svém facebookovém účtu svěřil, že očkování proti chřipce a covidu mu nejspíš zachránilo život.
„Přátelé, chci se s vámi podělit o velmi osobní zkušenost. I když si nemohu být zcela jistý, vakcíny proti chřipce a covidu mi s největší pravděpodobností právě zachránily život. Jak víte, před několika týdny jsem podstoupil operaci plic, odebrali poměrně velkou část. Postoperační rekonvalescence byla až neuvěřitelně dobrá. Pár hodin po operaci jsem chodil po nemocničních chodbách a žertoval s personálem. Pět dní po operaci jsem byl zpět v práci. 12 dní po operaci jsem cítil velmi lehké příznaky zimnice. Jedno ráno jsem téměř přestal dýchat. Situace byla tak špatná, že jsem nemohl mluvit, nemohl jsem téměř ani zavolat pomoc,“ napsal vědec.
Byl převezen na ER, hospitalizován dva dny a dosud je velmi vážně nemocný. „Stále mám záchvaty, při kterých nemohu popadnout dech, některé trvají i několik hodin, poslední dnes v noci. Zpětná diagnóza: s největší pravděpodobnosti lehký covid-19 nebo influenza s následnou pneumonií, která v mém postoperačním stavu měla téměř katastrofální následky. Infekci prodělal i můj syn, který mě do nemocnice převezl. Děkuji prozřetelnosti, že jsem před několika měsíci podstoupil očkování proti chřipce i covidu. Bez tohoto očkování byste pravděpodobně již nikdy mé řádky nečetli,“ vyjádřil se vědec.
Poděkoval za přání k uzdravení a ujistil své přátele, že situace je již lepší a vše bude v pořádku.
„O to více jsem ale rozzlobený na vlády ČR, minulé i na tu současnou, že nedokázaly zajistit snadný přístup k očkování všem občanům ČR. Pro vaši informaci, kousek od našeho domu v Alabamě máme lékárnu, kde nám okamžitě, bez objednání a zcela zdarma (s pojištěním) poskytnou očkování nejen proti covidu a chřipce, ale i proti pásovému oparu, hepatitidě, pneumokoku a mnoha dalším infekcím. Okamžitě,“ vysvětlil biochemik.
Vláda ČR musí podle něj bezpodmínečně umožnit co nejsnadnější přístup všech občanů k široké škále vakcín, a to usnadněním podmínek pro lékaře na všech stupních a umožněním očkování pro občany ve všech větších lékárnách. „V každém větším městě musí být alespoň jedno místo pro snadné očkování. Hrazení pojištěním je naprostá samozřejmost. Toto není žádost, je to naprostá nutnost a povinnost každého moderního státu,“ apeloval odborník.
Přejí mu smrt a eutanázii
V neděli však konstatoval: „Jsme v hybridní válce. A přidal ofocený komentář, jehož autor mu vulgárně spílá: „Ty hajzle, i na tebe dojde.“
Tyto falešné účty podle něj vychvalují Jindřicha Rajchla, Vladimira Putina, Motoristy, uráží prezidenta Petra Pavla, napadají Ukrajinu, vakcíny a rozsévají dezinformace o spiknutí vlád a lékařů.
„Z dlouhodobé analýzy z mnoha zdrojů je zřejmé, že nepřátelská Ruská federace se cíleně a soustavně snaží naši zemi destabilizovat použitím mnoha taktik, včetně podpory extrémistů, znevažování lékařů a odborníků a šířením dezinformací o očkování,“ uvádí vědec.
Falešné účty podle svých slov blokuje. „Nebojte se, neberu je nijak vážně, za ty roky jsem na to zvyklý. Snažím se ale upozornit na vážný systémový problém škodící celé naší společnosti. Musí zasáhnout stát a EU. Obhajovat vědu, rozum a demokracii samozřejmě nikdy nepřestanu,“ ujistil své sledující.
Výhružné komentáře ofotil a zveřejnil také názvy účtů, jejichž autoři přidali k sobotnímu příspěvku smajlíka.
Střet s poslancem Rajchlem
Letos v lednu se Hel názorově střetl s předsedou strany PRO a poslancem za SPD Jindřichem Rajchlem, jenž oznámil na sociální síti X, že plní svůj předvolební slib a uspořádá v Poslanecké sněmovně seminář nazvaný „Tři roky od covidu – dopady očkování a mimořádných opatření“. Avizoval, že na akci vystoupí osobnosti, které „nesklonily hlavu před covidovou totalitou“.
Profesor imunologie Hel za to Rajchla kritizoval. „Přátelé, Jindřich Rajchl a jeho oblíbená banda vakcinačních dezinformátorů, včetně Pekové, Kotlára, Fürsta, Turánka, Čížka, Havrdy, Krátké a Berana, se chystají uspořádat další ‚konferenci nesmyslů‘ v Poslanecké sněmovně ČR. Opět hodlají šířit své bludy a bláboly,“ nešetřil kritikou.
JUDr. Jindřich Rajchl
Uvedl, že spolu s právníky připraví žalobu na každého, kdo se opováží šířit antivaxerskou propagandu či jiné nepravdivé a nepodložené informace v oblasti zdravotnictví, které mohou způsobit chaos, utrpení nebo dokonce smrt občanů.
A také poslance oslovil: „Pane dezinformátore, pseudofašisto a lháři Rajchle, lidé jako vy jsou nemocí naší společnosti. Nádorem, který se rozrůstá v zemi, ničí její orgány a hrozí, že nás zcela zadusí. Zamyslete se prosím nad sebou. Dlouhodobě vystupujete jako člověk, který zneužívá strach a nejistotu společnosti k budování politického vlivu. Během covidové pandemie jste stavěl svou rétoriku na emocích, zkratkách a manipulativních výkladech, které rozdělovaly veřejnost a vytvářely chaos a nedůvěru. Pro svou cestu k moci jste zneužil nejtěžších lidských tragédií a utrpení, strachu občanů, těch, které nazýváte obyčejnými a hloupými lidmi bez právnického vzdělání. Zneužil jste jejich nejistoty, obavy a neschopnosti se orientovat v rychle se měnícím světě.“
