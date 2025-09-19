Farský (STAN): Podporujeme Ukrajinu - náš štít před Ruskem

19.09.2025 12:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám.

Farský (STAN): Podporujeme Ukrajinu - náš štít před Ruskem
Foto: Repro ČT
Popisek: Jan Farský

S kampaní jsem nemohl nezavítat do domácího Libereckého kraje. A zavítal k nám i Vít Rakušan. Na večerní debatě se mluvilo o mnohém. Nejvíce od vás ale zaznívaly obavy o naši bezpečnost.

Ruské drony 200 km od našich hranic. Hybridní válka ze strany Ruska. Agrese Kremlu je tu s námi zkrátka více a více.

Podporujeme Ukrajinu - náš štít před Ruskem. Jsme spolehlivými partnery v EU i v NATO. Nic z toho nedělá naše vláda jen proto, že je to správné. Ale hlavně proto, že je to nutné. A takovou vládu budeme potřebovat i po volbách.

K urnám se vydáme už za 14 dní. A my Starostové jsme připraveni převzít větší odpovědnost. Máme dlouholeté zkušenosti z obcí, krajů, vlády i dobré jméno v Evropě. A jdeme do těchto voleb s vizí odvážnější vlády, která se nebude bát naši zemi skutečně posunout.

Držím palce našim kandidátům z Starostové pro Liberecký kraj. Věřím, že u nás udělají silný výsledek.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Co dobrého pro nás lidi přišlo z Bruselu?

V čem jsou pro nás dobré třeba emisní povolenky nebo proč se musíme podřizovat věčným regulacím a zákazům, které z Bruselu přichází? Proti řadě věcí přeci protestuje i tato vláda a chce je změnit. A jestli pro ně vy hlasujete, neukazuje to jen jak moc jste odtrženi od toho, co chce většina občanů ČR...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

