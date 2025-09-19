Farský (STAN): Podporujeme Ukrajinu - náš štít před Ruskem

S kampaní jsem nemohl nezavítat do domácího Libereckého kraje. A zavítal k nám i Vít Rakušan. Na večerní debatě se mluvilo o mnohém. Nejvíce od vás ale zaznívaly obavy o naši bezpečnost.
Ruské drony 200 km od našich hranic. Hybridní válka ze strany Ruska. Agrese Kremlu je tu s námi zkrátka více a více.
Podporujeme Ukrajinu - náš štít před Ruskem. Jsme spolehlivými partnery v EU i v NATO. Nic z toho nedělá naše vláda jen proto, že je to správné. Ale hlavně proto, že je to nutné. A takovou vládu budeme potřebovat i po volbách.
K urnám se vydáme už za 14 dní. A my Starostové jsme připraveni převzít větší odpovědnost. Máme dlouholeté zkušenosti z obcí, krajů, vlády i dobré jméno v Evropě. A jdeme do těchto voleb s vizí odvážnější vlády, která se nebude bát naši zemi skutečně posunout.
Držím palce našim kandidátům z Starostové pro Liberecký kraj. Věřím, že u nás udělají silný výsledek.
autor: PV