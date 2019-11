Farský (STAN): Pojďme spolupracovat na tématech, která jsou nám vlastní

Vážený pane předsedo, vážení hosté, vážení delegáti, odvážní kandidáti,

děkuji moc za pozvání. Dovolte mi také nejdříve vysvětlit, proč zde stojím já, a ne Vítek Rakušan. Moc se omlouvá, ale bohužel tady z důvodu zahraniční cesty nemůže být přítomen, a tak vyslal mě jako náhradu. Snad nebudete vy litovat a on mně to vyčítat.

Dovolte mi, abych byl v dnešní zdravici trochu osobní. Myslím, že si to můžu na tomto sněmu dovolit, protože můj život v celostátní politice je od počátku s TOP 09 spojen. Už když TOP 09 poprvé kandidovala v roce 2010 do sněmovny, jsem byl u toho v dresu Starostů. A i když pro mě vstup do sněmovny z posledního místa z kandidátky v Libereckém kraji byl dost nečekaný, nelitoval jsem toho. Od počátku jsem totiž v TOP 09 nacházel inspirativní osobnosti. Dovolte mi vyzvednout dva z nich. Na prvním místě chci zmínit vašeho prvního, nyní čestného, předsedu Karla Schwarzenberga, kterému jsme všichni zkráceně říkali kníže, protože jím prostě je. Nemluví často, ale když promluví, vyplatí se vnímat každé jeho slovo. Nadhled, noblesa, vtip, to je něco, čím je v české politice jedinečný. Za to, že jsem se mohl s knížetem setkávat, jsem velmi vděčný. Stejně tak jsem vděčný za zkušenost pracovat s dalším z vašich otců zakladatelů, s Mirkem Kalouskem. Jeho pohotovost, tah na branku, inteligence i paměť jsou prostě fenomenální. Díky Mírku! Čas šel ale dál. STAN dozrál, osamostatnil se a snad i ukázal, že umí. Zkrátka jsme se postavili na vlastní nohy, dospěli jsme, převzali za sebe plnou odpovědnost a uspěli jsme. Ano, předcházel tomu rozpad dlouholeté spolupráce, ale zapomeňme prosím na vzájemné hořkosti. Mohli bychom se o nich bavit dlouho, ztratit tím hromadu energie, ale neposunulo by nás to ani o milimetr.

Pojďme spolupracovat na tématech, která jsou nám vlastní. Potřebujeme se společně věnovat regionům. Nůžky mezi centrem a regiony se rozevírají. Regiony chudnou, zhoršuje se v nich kvalita vzdělávání, dostupnost služeb, úroveň zdravotnictví, počet lidí v dluhové pasti je alarmující. Společnost i země se nám rozpadá. Rozumnou podporou regionů posílíme celou zemi. Jistě nás spojuje také zájem na životním prostředí, na zachování kvalitní půdy pro příští generace, na potřebě zadržet vodu. Pojďme společně obnovovat historické cesty v krajině a aleje kolem nich. Měnit zemi můžeme i z opozice. Určitě se shodneme na potřebě podpory kvalitního vzdělání. Snad nikdo nepochybuje o tom, že největším bohatstvím naší země jsou lidé. A nejlepší investicí je tak investice do vzdělání. Kvalitní vzdělání zajistí pro naši zemi v budoucnu bezpečí, blahobyt i stabilitu. Pojďme spolu zjednodušit a skutečně zdigitalizovat stát, který má sloužit, a ne překážet. Držme naši zemi pevně zakotvenou na Západě. To vše jsou témata, která nás spojují. Na nich se potkáváme s vámi, s TOP 09, ale i s dalšími demokratickými stranami. Široká spolupráce tak má smysl.

Dámy a pánové, jsou před vámi dva dny rokování a volby nového vedení. Přeji vám diskuzi, která bude mít smysl a přeji vám i nám všem šťastnou ruku při zítřejší volbě. Děkuji.

JAN FARSKÝ, 1. MÍSTOPŘEDSEDA STAN

Mgr. Jan Farský SLK



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sněm TOP 09 vybírá nové vedení strany Kandidáti na předsedu TOP 09 Czernin a Pekarová Adamová by měli vytvořit tandem, říká Kalousek STAN: Chystá se tunel za 70 milionů. STAN připravuje žalobu Zástupci hnutí STAN uspěli v soutěži Komunální projekt roku 2019

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.