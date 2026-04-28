Farský (STAN): Spojené státy evropské. Je to cesta k silnější Evropě i Česku. To chci

Evropa je na rozcestí. Buď bude stavět na národovectví, na ochraně dílčích zájmů a propadne se do bezvýznamnosti a bude jen kořistí silnějších.
Nebo půjde cestou větší spolupráce. A to je šance na bezpečnou, silnou a prosperující Evropu a Česko. Není to zaručené. Ale jisté je, že přes omezení spolupráce cesta určitě není.
A říkejme tomu cíli třeba Spojené státy evropské. Je to cesta k silnější Evropě i Česku. A to chci. Co vy?
