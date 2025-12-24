Farský (STAN): Svátky ale patří klidu, rodině a blízkým, ne sociálním sítím

25.12.2025 8:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k půstu od sociálních sítí.

Farský (STAN): Svátky ale patří klidu, rodině a blízkým, ne sociálním sítím
Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Farský

Sociální sítě jsou důležitým komunikačním kanálem, se kterým se stále učím pracovat. Velká část politické debaty se dnes odehrává právě tam – na platformách, které původně sloužily hlavně ke kontaktu se známými.

Svátky ale patří klidu, rodině a blízkým, ne sociálním sítím. Proto jsem se rozhodl, že během nich nebudu zveřejňovat žádná videa ani příspěvky, pokud nepůjde o opravdu zásadní věci. Politiky si užijeme s novou vládou i příští rok dost.

Rád bych k tomu vyzval i vás, odložte na chvíli sítě a prožijte svátky naplno s lidmi, na kterých vám záleží.

Přeji všem krásné svátky a šťastný nový rok.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Cenzory tu nechceme.“ Pět Evropanů se do USA nepodívá, včetně bývalého pohlavára EU
Kavij (KSČM): Veš v kožichu, aneb vrána k vráně sedá
„Honzo, ty už se mnou nemluvíš?“ Chaun potkal Hřebejka, pak došlo na dezoláty a zrůdy
Tymur „zlatý záchod“ Mindič není hlavní korupčník. Ukrajinský detektiv líčí, čemu čelí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

STAN , Farský

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste rádi, že si dá europoslanec Farský půst od sociálních sítí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Zastrojování platů

Na jaké částce by podle vás měly být platy politiků zastropovány nebo na co by měly být navázány? A řeší něco zmrazení platů, když dřív nebo později dojde k rozmrazení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Velmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostatyVelmi častou masturbací se muži chrání před rakovinou prostaty Zdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstítZdánlivě zdravé ovesné vločky se mohou pěkně vymstít

Diskuse obsahuje 11 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Farský (STAN): Svátky ale patří klidu, rodině a blízkým, ne sociálním sítím

8:14 Farský (STAN): Svátky ale patří klidu, rodině a blízkým, ne sociálním sítím

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k půstu od sociálních sítí.