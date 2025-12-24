Farský (STAN): Svátky ale patří klidu, rodině a blízkým, ne sociálním sítím

Sociální sítě jsou důležitým komunikačním kanálem, se kterým se stále učím pracovat. Velká část politické debaty se dnes odehrává právě tam – na platformách, které původně sloužily hlavně ke kontaktu se známými.
Svátky ale patří klidu, rodině a blízkým, ne sociálním sítím. Proto jsem se rozhodl, že během nich nebudu zveřejňovat žádná videa ani příspěvky, pokud nepůjde o opravdu zásadní věci. Politiky si užijeme s novou vládou i příští rok dost.
Rád bych k tomu vyzval i vás, odložte na chvíli sítě a prožijte svátky naplno s lidmi, na kterých vám záleží.
Přeji všem krásné svátky a šťastný nový rok.
