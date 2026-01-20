Farský (STAN): Zrušit koncesionářské poplatky je chyba. Další populistická vábnička

Zrušit koncesionářské poplatky je chyba. A jen další populistická vábnička vlády Andreje Babiše.
Ohrozí tím financování a funkčnost veřejnoprávních médií, které se nezodpovídají žádnému magnátovi, neovládá je jejich majitel, který by určoval směr vznikajících reportáží a článků.
Peněženkám občanů se možná na první pohled uleví, ale v rozpočtu vznikne díra 10 miliard korun - a tu zaplatí všichni daňoví poplatníci. I s úroky. Protože si na to vláda musí půjčit…
Financování skrz rozpočet navíc oslabí nezávislost institucí. Budou totiž závislé na vůli vlády.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.