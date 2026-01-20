Farský (STAN): Zrušit koncesionářské poplatky je chyba. Další populistická vábnička

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k plánovanému rušení koncesionářských poplatků.

Farský (STAN): Zrušit koncesionářské poplatky je chyba. Další populistická vábnička
Zrušit koncesionářské poplatky je chyba. A jen další populistická vábnička vlády Andreje Babiše.

Ohrozí tím financování a funkčnost veřejnoprávních médií, které se nezodpovídají žádnému magnátovi, neovládá je jejich majitel, který by určoval směr vznikajících reportáží a článků.

Peněženkám občanů se možná na první pohled uleví, ale v rozpočtu vznikne díra 10 miliard korun - a tu zaplatí všichni daňoví poplatníci. I s úroky. Protože si na to vláda musí půjčit…

Financování skrz rozpočet navíc oslabí nezávislost institucí. Budou totiž závislé na vůli vlády.

Mgr. Jan Farský

