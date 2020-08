Feri (TOP 09): Přišly mi stovky dotazů, týkajích se konkrétních věcí, které studenti řeší

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Se stanoviskem našeho poslaneckého klubu vystoupí můj ctěný kolega František Vácha, který je člen školského výboru. Já si dovolím zareagovat na stejnou agendu, podobnou agendu, související agendu, a sice na manuál. A to nikoliv konfrontačně, protože samozřejmě všichni víme, že by to mohlo být dříve, a tak dále, s tím už jsme se tady četněkrát potkali, ale spíš prakticky, protože od včerejška mi přišly již stovky dotazů, které samozřejmě kromě těch běžných otázek, jak to, že na chodbách máme nosit roušky a ve třídách nemusíme, to už bylo mnohokrát vysvětleno, se týkají konkrétních věcí, které studenti řeší, a já se nedivím, že je řeší. Před pěti lety jsem je řešil taky a přikládal bych jim velkou důležitost.

Ale začnu něčím, co se týká samotného obsahu toho manuálu. V manuálu stojí, a je to doporučující ustanovení, že Ministerstvo školství nepočítá s konáním olympiád celostátního charakteru. A to bych prosil vysvětlit, jestli to skutečně znamená to, co tam stojí, a co znamená to doporučení, že ministerstvo jako kdyby samo sobě doporučovalo: Nedělejme olympiády. Myslím, že olympiády jsou něco, čeho se velká část studentů účastní ráda, co rozvíjí různé obory, rozvíjí to i obory, které mnoho z nás považuje také za velmi důležité a kde cítí, že by se o ně mohlo zajímat víc studentů, přírodní vědy a tak podobně, a jestli tedy není nějaká varianta, že by se řeklo: Plošně to tedy nepůjde, ale půjde to třeba nějak lokálně nebo se podpoří například on line nějaké olympiády, zkrátka budou se spíš hledat cesty než důvody, proč se s tím vypořádat takovýmto plošným zákazem. To je ta jedna častá otázka, možná, že to pan ministr zodpoví.

Další otázka se týká věcí, do kterých Ministerstvo školství nemůže přímo zasahovat, ale i tak u většiny těch opatření beztak spolupracovalo s Ministerstvem zdravotnictví, a to je záležitost maturitních plesů. Studenti nevědí, jestli je mají připravovat, jsou v tom velké peníze, školy nevědí, jestli je připravovat. Ty peníze jsou velmi často i školy, protože někde to zaštiťuje škola, někde to zaštiťují sami studenti. Chtěl bych se zeptat pana ministra, jestli ministerstvo zvažovalo nějakou variantu, jestli například nepřemýšlelo nad nějakými kompenzacemi za předpokladu, že by tedy ta škola do toho investovala peníze a přišla by o ně, nebo jestli je to něco, co bude řešit teprve v budoucnu. Zkrátka ať studenti vědí, na čem jsou.

A poslední související věc. Ministerstvo školství není jenom Ministerstvo školství, ale ministerstvo mládeže, a co studenti řeší, tak jsou hygienické podmínky u tanečních, které nás na podzim čekají, a jestli to bude nějakým způsobem řešeno. (Pobavení ojedinělých poslanců vlevo.) Možná vám to přijde komické, ale já ti schválně ty dotazy prostřednictvím pana předsedajícího přepošlu. Jsou jich opravdu stovky.

Děkuji předem za zodpovězení těchto dotazů.

