Ferjenčík (Piráti): Program je velmi nedostatečný a jsou tam velké chyby

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

já bych se chtěl vyjádřit k té otázce souběhu covidu nájemného a kompenzačního bonusu. Za prvé jsem rád, že finanční správa, respektive Ministerstvo financí dospěly tedy pro daňové poplatníky k příznivějšímu výkladu toho ustanovení. To znamená, že už samo o sobě ta naše snaha, změnit toto opatření v Senátu, měla smysl alespoň pro tuto vlnu, protože už teď je jasné, že alespoň za toto období ten program bude možné kompenzovat, bude možné kombinovat, přestože podle mě tedy ta právní konstrukce, kterou se ohání Ministerstvo financí, je prostě vachrlatá. Protože ano, skutečně ten kompenzační bonus se vyplácí za ten kvartál léto až září, nicméně ty peníze se zpravidla vyplácejí v tom stejném období, jako živnostník žádá o kompenzační bonus. A to je hlavně ten důvod, proč to řešíme. Takže lidé, když čtou ten zákon, tak z něj logicky dojdou k tomu, že nemají nárok na tu podporu. Takže si musí vybrat. My jsme to neřešili z nějakého našeho plezíru, ale proto, že se na nás obrací spousta živnostníků s tím, jestli tedy to smějí kompenzovat, nebo ne. Dokonce i oborové servery o tom psaly odborné články a dospěly k tomu, že spíše nesmějí, a to byl i důvod, proč jsme vyvinuli tu iniciativu v Senátu, aby bylo explicitně jasné, že to čerpat můžou. Protože teď, když si přečtou v tom zákoně přímo, že tady je explicitní výjimka pro tento program, tak ti lidé samozřejmě se přestanou bát toho, že zase budou ty peníze vracet. A bohužel to vracení těch peněz se stalo už tolika lidem, že těch zkušeností je obrovské množství. Bavíme se o lidech, co měli souběh OSVČ a jednatel sdružení vlastníků jednotek, takže tito lidé potom museli vracet těch 50 tisíc. Bavíme se o lidech, kteří přehlédli, že mají nějakou dohodu, pak je třeba vyzvali, aby to vrátili, pak zpětně zase měli nárok, ale třeba finanční správa jim nedává správné informace, jak mají žádat. Bavíme se o lidech, kteří pozdě zaplatili sociální odvody u Antiviru a teď vracejí celou částku. Já vím, že to jsou jiné úřady, že jsou to jiné životní situace, ale z pohledu těch občanů je prostě příliš negativních zkušeností s tou státní mašinérií, že už se bojí toho, že ty peníze budou vracet. A proto je podle nás velmi namístě posílit tu právní jistotu. Proto jsme tam explicitně jmenovali ten program covid nájemné, kde je skutečně naprosto absurdní, aby podnikatel nemohl čerpat jak covid nájemné, tak kompenzační bonus, protože tam není žádný překryv podpor. Jedna je jasná podpora na financování provozovny, druhá je podpora na financování životních nákladů, rozhodně tam není žádná kumulace podpor.

Anketa Věříte, že islámské radikály lze převychovat? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 4378 lidí

Druhá věc je, že my jsme ten zákon projednávali v době, kdy se tehdejší pan ministr zdravotnictví dušoval, že jestli nevybuchne atomová elektrárna, tak děti půjdou do škol tuším - 3. listopadu to mělo být? V této atmosféře se projednávala ta novela a všichni očekávali, že to je krátkodobá věc. Nicméně ukazuje se, i podle počtu pozitivně testovaných, že bohužel hrozí, že to bude výrazně dlouhodobější. A potom se skutečně může stát, že pokud stát prodlouží ty podpory covid nájemné, tak opět se dostanou živnostníci do obrovské nejistoty. Z tohoto důvodu vás žádám o podporu toho senátního tisku. Stejně tak si myslíme, že ve chvíli, kdy Ministerstvo financí se chlubí, jak strašně podpořilo všechny ty podnikatele a živnostníky, a my říkáme - je to správně, hlasovali jsme pro to, tak přece není správné, aby to kofinancovaly kraje bez toho, aby měly možnost se k tomu vyjádřit. Takže nám přijde naprosto spravedlivé, aby to financoval stát, tento program.

Dále poznámka k tomu Antiviru. Tam zase jednou stát vytváří obrovský pocit nespravedlnosti, kdy dvě stejné provozovny, co jsou vedle sebe, jenom podle toho, jakou formu podnikání má která z nich, dostanou různou podporu. To je prostě strašná nespravedlnost a zase to vyvolá velké rozhořčení u těch zasažených živnostníků, kteří si budou říkat - kdybych měl s.r.o., tak peníze mám, když jedu na sebe, dokonce ručím celým svým majetkem, tak peníze nedostanu, kdo toto na tom ministerstvu vymýšlí. Takováhle je reakce lidí na to, jakým způsobem připravujete tu legislativu.

Jinak další problémy jsou samozřejmě s tím, že ten program je extrémně úzký. My jsme navrhovali při tom projednávání ve Sněmovně, ať se rozšíří ten okruh subjektů, které mohou dosáhnout. Kolegové mě upozorňují třeba na oblast cestovního ruchu, kde průvodci sice nejsou zakázáni, akorát prostě nemají zákazníky. A takových oblastí je samozřejmě více. Obrovský problém je to, že i ti, kteří dostávají kompenzační bonus, musejí nadále odvádět odvody, to je další totální absurdita, aby vám stát 15 tisíc vyplatil a 5 tisíc si potom obratem od vás vzal zpátky s tím, že to je poplatek za to, že podnikáte, když ale přitom vlastně říká, že nepodnikáte, a to přitom na jaře normálně fungovalo. Takže z mého pohledu ten program je velmi nedostatečný a jsou tam velké chyby. Samozřejmě jsme ho podpořili v závěrečném hlasování, protože lepší něco než nic, nicméně podle nás ho vláda v tomto případě dosti odflákla.

Co se týče rozpočtových dopadů, tohle byl jeden z důvodů, proč my jsme nepodpořili - a bylo to těžké rozhodování pro nás - jednorázový příspěvek pro seniory, přestože bychom samozřejmě také chtěli rozdávat peníze širokým skupinám jako vy, nicméně když tady vidíme lidi, kteří roky platili daně, roky podnikali a teď jsou v totální krizi, tak jsme raději chtěli ty peníze, určené na záchranu ekonomiky, dát na záchranu ekonomiky. A vy teď říkáte, že ty peníze nemáte. No, protože jste je rozdali plošně. To je prostě vaše politika. Vy jste se tak rozhodli, ale podle nás to je krátkozraká politika.

Děkuji za pozornost.

Mikuláš Ferjenčík Piráti

Právě jsem se vrátil z Parlamentu.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ferjenčík (Piráti): Mně to připomíná takové ty náborové reklamy Ferjenčík (Piráti): Druhá skupina důchodců nikdy nedožene tu první Ferjenčík (Piráti): Náprava nespravedlivé valorizace prošla i přes odpor vládních stran Ferjenčík (Piráti): Pokud chcete podpořit spotřebu, zvyšme slevu na poplatníka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.