Canov (STAN): Jsem zvědavý, jak mě sněmovna přijme

06.11.2025 7:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k první obhajobě senátního zákona v nové sněmovně

Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Chrastavy Michael Canov (SLK)

V pondělí zasedala poprvé nová Poslanecká sněmovna v 10. volebním období. A já mám být prvním senátorem, který jí navštíví. Ve čtvrtek 16. října totiž schválil Senát senátní návrh zákona a do nové Sněmovny ho poslal. A mě určil tím, kdo má návrh ve Sněmovně obhájit.

Tak jsem sám zvědavý, kdy a jak mě Sněmovna přijme a jak v ní dopadnu.

Jedná se o návrh novely volebního zákona do zastupitelstev obcí (snížení kvóra pro přeskákání z 10 na 5 %; zabránění obstrukcí u sedmičlenných zastupitelstev, kdy při výsledku 4:3 poražená strana odstoupí a tím vyvolá nové volby, a zákaz účelového dělení obce na volební obvody).

Držte mně palce.

Ing. Michael Canov

  • SLK
  • senátor
Psali jsme:

Canov (STAN): Zpravodajství veřejnoprávní ČT by mělo pokrývat celý svět
Canov (STAN): Benefity zachráněny!
Senátor Canov: Senát odmítl levárnu na obce a kraje
Canov (STAN): Obce přišly o miliony

