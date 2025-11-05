Canov (STAN): Jsem zvědavý, jak mě sněmovna přijme

V pondělí zasedala poprvé nová Poslanecká sněmovna v 10. volebním období. A já mám být prvním senátorem, který jí navštíví. Ve čtvrtek 16. října totiž schválil Senát senátní návrh zákona a do nové Sněmovny ho poslal. A mě určil tím, kdo má návrh ve Sněmovně obhájit.
Tak jsem sám zvědavý, kdy a jak mě Sněmovna přijme a jak v ní dopadnu.
Jedná se o návrh novely volebního zákona do zastupitelstev obcí (snížení kvóra pro přeskákání z 10 na 5 %; zabránění obstrukcí u sedmičlenných zastupitelstev, kdy při výsledku 4:3 poražená strana odstoupí a tím vyvolá nové volby, a zákaz účelového dělení obce na volební obvody).
Držte mně palce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV