Nerudová (STAN): Kreativita, kterou potřebujeme

Ještě před pár lety bych možná řekla, že snížení DPH na menstruační pomůcky nic neřeší. Že to nepomůže těm nejchudším, ale spíš firmám nebo ženám s vyššími příjmy. A ano, samo o sobě to problém menstruační chudoby nevyřeší. Jenže je to důležitý krok. Protože o menstruaci se dlouho mlčelo, a to i v politice. A to chci změnit. Musíme o tom mluvit nahlas.
A jsem moc ráda, že u nás vznikají skvělé iniciativy, které jdou stejným směrem. Proto jsem dnes chtěla jednu z nich vyzdvihnout. Skvělý design studentů Fakulty architektury ČVUT, která navrhla elegantní zásobníky na menstruační pomůcky do škol a veřejných míst. To je přesně ta kreativita, kterou potřebujeme a já si přeji, aby stát takové iniciativy podpořil systémově.
Menstruační potřeby nejsou luxus. Jsou základní hygienická potřeba. A pokud je dnes normou, že školy, veřejné instituce nebo kavárny musí menstruační pomůcky hradit z vlastního rozpočtu, pak je snížení DPH vlastně to nejmenší a zároveň nejrozumnější, co může stát udělat.
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV