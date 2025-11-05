Štěpánek (Trikolora): Lháři, demagogové a gauneři si hrají na morální majáky

Provaření politici z končící pětikoalice se předhánějí v morálních odsudcích politiků z nastupující trojkoalice. Lidé, kteří se umazali v kauzách Dozimetr, Kampelička, Bitcoin a řady dalších, mají tu nekonečnou drzost mistrovat své kolegy z opačného politického břehu.
A tak vidíme kupříkladu pirátského předsedu Hřiba, kterak denunciuje předsedu SPD Okamuru, a hanba jej u toho nefackuje. Je to totiž ten samý Hřib, který si na pražské radnici přikrádal 50 litrů měsíčně. A pak se dokonale zesměšnil tvrzením, že si nevšiml, že mu ty prachy měsíc co měsíc přistávají na účtu.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Nebo. Na televizní obrazovce vidíme senátorku za ODS Němcovou či ministra životního prostředí za KDU-ČSL Hladíka, jak do televizní kamery bezostyšně lžou, až se jim od huby práší, že nastupující koalice si do koaliční smlouvy vepsala, že předsedou sněmovny bude Tomio Okamura, a že když své poslance nutí, aby se pod to podepsali, porušují tím svobodnou vůli poslance hlasovat podle svého vědomí a svědomí.
Lež jako věž! Nic z toho není pravda. V té koaliční smlouvě je vedle rozdělení ministerských postů mezi tři strany nastupující koalice ještě uvedeno, že předsedu sněmovny nominuje SPD. Nic víc. Žádná jména tam nejsou a volba je samozřejmě tajná.
Další oblíbená mantra těchto pokrytců je, že do dvou nejvyšších ústavních funkcí míří trestně stíhaní politici. Přitom oni sami mají v jejich trestním stíhání prsty, přičemž vše bylo ve spolupráci s lokajskými orgány činnými v trestním řízení zinscenováno jen a právě proto, aby to dotyčné ve volbách poškodilo. Voliči na to ale neskočili. Chápu, to naštve.
Už aby to utváření sněmovny a vlády bylo za námi. Pozorovat a poslouchat všechny ty mravokárné slovní průjmy politiků ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů plus s nimi spřízněných presstitutů je k nepřečkání.
Mgr. Petr Štěpánek
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Štěpánek
autor: PV