Macinka (Motoristé): Sebereflexe přímo ukázková

Petr Fiala si vzal slovo jako první a kritizoval Tomia Okamuru, který podle něj nesmí být předsedou Sněmovny. Stojí totiž v čele příliš „slabého” hnutí, jehož klub má v dolní komoře pouze 15 poslanců. Připomeňme si, že to byl právě Petr Fiala, který do této funkce před čtyřmi lety protlačil Markétu Pekarovou Adamovou, která stála v čele strany s poslaneckým klubem, čítajícím 14 členů. Pan profesor se včera ráno probudil jako nejlepší logik a světový matematikus.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Druhým v pořadí, kdo četl rozsudek lepších lidí nad Tomiem Okamurou, byl Vít Rakušan. Citoval historika Roberta Paxtona, který se věnuje studiu fašismu a vichistické Francie a řekl o něm, že by dnes měl určitě pocit, že obsah svého bádání nachází v České republice.
Musím teda uznat, že na rozdíl od Petra Fialy je to sebereflexe čtyř uplynulých let jejich společného vládnutí přímo ukázková.
Akorát se trochu bojím, že jej už nyní v jeho ministerské kanceláři očekává úderka z týmu KRIT, která je připravena vést s ním o jeho nepřijatelných názorech, útočících na samou podstatu liberální demokracie, oboustranný dialog.
Průběh jednání schůze Poslanecké sněmovny před hlasováním o postu šéfa dolní komory českého parlamentu se postupně zredukoval na kontinuální plačky Pirátů, že Tomio Okamura ignoruje jejich bujnou fantazii. Nedivím se mu, ale očekával jsem, že se Piráti tak do hodiny venku na protest přilepí k chodníku.
autor: PV