Macinka (Motoristé): Sebereflexe přímo ukázková

06.11.2025 10:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevům při volbě předsedy Poslanecké sněmovny

Macinka (Motoristé): Sebereflexe přímo ukázková
Foto: ČT24
Popisek: Petr Macinka, předseda strany Motoristé sobě

Petr Fiala si vzal slovo jako první a kritizoval Tomia Okamuru, který podle něj nesmí být předsedou Sněmovny. Stojí totiž v čele příliš „slabého” hnutí, jehož klub má v dolní komoře pouze 15 poslanců. Připomeňme si, že to byl právě Petr Fiala, který do této funkce před čtyřmi lety protlačil Markétu Pekarovou Adamovou, která stála v čele strany s poslaneckým klubem, čítajícím 14 členů. Pan profesor se včera ráno probudil jako nejlepší logik a světový matematikus.

Anketa

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?

1%
97%
2%
hlasovalo: 670 lidí

Druhým v pořadí, kdo četl rozsudek lepších lidí nad Tomiem Okamurou, byl Vít Rakušan. Citoval historika Roberta Paxtona, který se věnuje studiu fašismu a vichistické Francie a řekl o něm, že by dnes měl určitě pocit, že obsah svého bádání nachází v České republice.
Musím teda uznat, že na rozdíl od Petra Fialy je to sebereflexe čtyř uplynulých let jejich společného vládnutí přímo ukázková.
Akorát se trochu bojím, že jej už nyní v jeho ministerské kanceláři očekává úderka z týmu KRIT, která je připravena vést s ním o jeho nepřijatelných názorech, útočících na samou podstatu liberální demokracie, oboustranný dialog.

Průběh jednání schůze Poslanecké sněmovny před hlasováním o postu šéfa dolní komory českého parlamentu se postupně zredukoval na kontinuální plačky Pirátů, že Tomio Okamura ignoruje jejich bujnou fantazii. Nedivím se mu, ale očekával jsem, že se Piráti tak do hodiny venku na protest přilepí k chodníku.

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Do sněmovny s pugetem. Macinka se hned první den omluvil nové kolegyni
Macinka „vydoloval“ z Babiše mnohem víc, než se čekalo
Macinka (Motoristé): Našich 108 hlasů určitě nezíská Jan Bartošek
Panika z Macinky. Proč nesmí projít? Jako když Trump přidusil neziskovky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , sněmovna , volba , Rakušan , motoristé , Macinka

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Zahájila odstupující kalice nekonečné obstrukce už při prvním jednání sněmovny?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Popírání genocidy

Chápu vás dobře, že vy byste chcete zrušit zákon, který za trestný čin považuje popírání genocidy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Chicco Baby Moments, dětský pudr s rýžovým škrobem a 95 % přírodních složek

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Kreativita bez kabelů. Testujeme akumulátorové lepicí pero Gluey – Evergreen

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Macinka (Motoristé): Sebereflexe přímo ukázková

10:21 Macinka (Motoristé): Sebereflexe přímo ukázková

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k projevům při volbě předsedy Poslanecké sněmovny