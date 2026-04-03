Fiala (ODS): Jen další ukázka chaotického vládnutí

Zastropování marží u nafty a benzínu je riskantní krok. Doufejme, že nedopadneme jako nedávno v Maďarsku a nafty a benzínu bude dostatek.
Především ale nechápu, proč vláda ještě nedávno vyprávěla, že nižší spotřební daň u paliv nepomůže, aby k tomu po několika týdnech od doby, kdy to ODS navrhovala, nakonec přistoupila. Je to jen další ukázka chaotického vládnutí, které poškozuje občany.
