Fiala (ODS): Jen další ukázka chaotického vládnutí

04.04.2026 18:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zastropování marží pumpařů.

Foto: Repro ČT
Popisek: Petr Fiala

Zastropování marží u nafty a benzínu je riskantní krok. Doufejme, že nedopadneme jako nedávno v Maďarsku a nafty a benzínu bude dostatek.

Především ale nechápu, proč vláda ještě nedávno vyprávěla, že nižší spotřební daň u paliv nepomůže, aby k tomu po několika týdnech od doby, kdy to ODS navrhovala, nakonec přistoupila. Je to jen další ukázka chaotického vládnutí, které poškozuje občany.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Zálom (Svobodní): Kupka? Vždyť ODS daně zvedala a lidem se hrabala v kapsách

22:14 Zálom (Svobodní): Kupka? Vždyť ODS daně zvedala a lidem se hrabala v kapsách

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke snížení spotřební daně za pohonné hmoty.