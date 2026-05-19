Mašek (ANO): Pavel shodil masku nadstranického prezidenta

Můžeme mít na sjezd sudetských Němců různé názory. Někdo to považuje za gesto smíření, jiný za políček historické paměti českého národa. To je legitimní. Co ale legitimní není, je tvářit se, že prezident republiky je nějaký neutrální státník stojící nad spory.
Ne. Je to politický hráč. A tím definitivně shodil masku „nadstranického prezidenta“, kterou se mu jeho mediální servis tak dlouho snažil lepit na čelo. Petr Pavel dnes už ani nepředstírá, že chce společnost spojovat. Naopak. Vstupuje do kulturních a historických konfliktů způsobem, který polovinu národa vědomě provokuje. A pak se ještě tváří, že on je ten rozvážný a smiřující prezident.
Ne. Tohle není smiřování. Tohle je okázalé plivnutí do citlivé historické rány, která se v českých rodinách dědí po generacích. Reálným politickým lídrem současné opozice je sám Petr Pavel. Prezident, který se aktivně zapojuje do ideologických střetů, prezident, který přestal být symbolem státu a stal se symbolem jedné politické bubliny.
Poprvé v historii České republiky máme hlavu státu, která se ani nesnaží být nadstranická. ? A ještě hůř, prezidenta, který společnost cíleně rozděluje, a pak káže o hodnotách a slušnosti.
A teď k té historické paměti, kterou se někteří snaží překroutit do sladkého kýče o „nevinných obětech odsunu“. Ano, poválečný odsun Němců byl tvrdý. Ano, docházelo i k excesům a zločinům. O tom není sporu. Jenže pokud někdo vytrhne odsun z kontextu a začne z českého národa dělat hlavního viníka celé historie, tak je buď hlupák, nebo manipulátor.
Který národ více ublížil českému národu?
Který národ více ublížil českému národu?
Protože ještě před odsunem přišel Mnichov. Zrada. Rozbití republiky. Obsazení Sudet. A po něm přišlo systematické vyhánění Čechů z pohraničí.
- Desetitisíce lidí musely opustit své domovy.
- Čeští učitelé, četníci, železničáři, úředníci - vyhazováni, ponižováni, vyháněni jako nějaký odpad.
- Češi, Židé a antifašisté utíkali ze Sudet před fanatismem, nenávistí a nacistickým terorem.
Pak přišel Protektorát. Germanizace. Popravy. Koncentráky. Heydrichiáda. Lidice. Ležáky. Tisíce mrtvých. Statisíce zničených životů. Z části vyvražděná židovská populace Československa. Český národ měl být postupně rozmělněn, poněmčen nebo zlikvidován. To nebyla nějaká akademická debata u kafe. To byla brutální okupace vedená režimem, který vraždil lidi jak na továrních pásech.
A právě proto tolik lidí vytáčí, když se dnes někteří politici tváří, jako by historie začínala až květnem 1945. Nezačínala. Do exkrementů se prostě nešlape a národ, který zapomene, co mu bylo uděláno, si koleduje o to, že se mu to jednou vrátí.
Smíření nevzniká tím, že si jedna strana bude donekonečna sypat popel na hlavu a druhá bude předstírat, že vlastně skoro za nic nemohla. Skutečné smíření může stát jedině na pravdě. Celé pravdě. A ta je mnohem tvrdší, krvavější a bolestivější, než jak ji dnes servírují političtí marketéři v naleštěných projevech o evropských hodnotách.
