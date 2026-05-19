Němec (PRO): To nejsou emoce. To jsou historická fakta

19.05.2026 17:17 | Profily PL
autor: PV

Otevřený dopis prezidentu republiky

Foto: PRO
Popisek: Právo Respekt Odbornost (PRO)

Článek byl převzat z Profilu Vojtěch Němec, DBA, MBA, BBA - Otevřený dopis Prezidentu republiky

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás nejen jako občan České republiky, ale především jako člověk, který si hluboce váží historické paměti našeho národa. S velkým znepokojením jsem přijal informaci, že jste udělil záštitu festivalu Meeting Brno, který hostí sjezd Sudetoněmeckého landsmannschaftu.

A právě proto Vám tento dopis píšu veřejně. Ne kvůli nenávisti. Ne kvůli rozdělování společnosti. Ale kvůli pravdě, paměti a úctě k našim dějinám.

Pane prezidente,

Sudetoněmecký landsmannschaft není v českém historickém prostoru neutrálním symbolem. Nejde jen o kulturní spolek či folklórní organizaci. Historicky byl po desetiletí spojen s proudy sudetoněmeckého nacionalismu, které sehrály tragickou roli při rozbití Československa. Bez Henleinova hnutí, bez radikalizace části sudetských Němců a bez podpory nacistického Německa by naše republika možná nikdy nezažila Mnichov, okupaci, heydrichiádu, popravy, koncentrační tábory a tisíce mrtvých českých občanů.

To nejsou emoce.To jsou historická fakta. A právě proto Vaše záštita působí na mnoho lidí jako velmi bolestný symbol.

Možná ji vnímáte jako gesto smíření. Možná jako podporu dialogu. Možná jako evropské překonávání minulosti. Jenže skutečné smíření nemůže vzniknout na zapomínání. Smíření musí stát na pravdě. Na pojmenování historie. Na respektu k obětem. Na vědomí toho, co se v této zemi skutečně odehrálo.

Mnoho občanů dnes cítí, že se historická paměť České republiky začíná rozmělňovat. Že se relativizují tragédie okupace. Že se z obětí a viníků stává neurčitá šedá zóna bez odpovědnosti. A právě proto Vaše rozhodnutí vyvolává tak silné emoce.

Pane prezidente,

Vy nejste soukromá osoba. Jste hlava českého státu. Symbol republiky. Symbol kontinuity. Symbol úcty k našim dějinám. A každý Váš krok má obrovský význam. Proto Vás chci požádat o jediné:
Nepřipusťme, aby se z české historické paměti stal jen marketingový produkt moderní doby.

Nepřipusťme, aby se zapomínalo na:

  • české oběti okupace,
  • odboj,
  • popravené vlastence,
  • vyhnané rodiny
  • ani na historickou odpovědnost těch, kteří republiku pomáhali rozbíjet.

Smíření ano. Dialog ano. Spolupráce ano. Ale nikdy ne za cenu ztráty historické pravdy a národní paměti.

S úctou

Vojtěch Němec
