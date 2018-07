Fiala (ODS): Nenechte si namluvit, že vzdělání je zbytečné

Slušnost není slabost. V národě Tomáše Garrigua Masaryka a dalších výtky o vzdělanosti, slušnosti a diskusi o politických věcech v podstatě nejsou výtky, to je chvála.

Petr Fiala: "Jako nadávka se o mě psalo, že jsem akademik. Co to je za nadávku? Já jsem se na to hrdý. Celý život jsem chtěl být vědec. Jsem hrdý, že mohu učit, že mám co říct. Říkám mladým lidem, aby se nestyděli za vzdělání. Vzdělání nemusí mít žádný účel. Má hodnotu samo o sobě. Nenechte si namluvit, že vzdělání je zbytečné."

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Babiš po Metnarovi rezignaci žádat nebude. Co jsem četl, tak ta diplomka plagiát není, vzkázal MŠMT k problematice plagiátorství na vysokých školách Fiala (ODS): Moc znovu dává komunistům křídla ke lži a ohýbání dějin Napsali si Malá a Krčál své částečně opsané práce skutečně sami? Po spekulacích jsme se podívali na „manufaktury“ nabízející hotová díla na zakázku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV