Fiala (ODS): Své slovo jsme dodrželi

„Přesně před rokem jsme spolu s Markétou Pekarovou Adamovou a Marianem Jurečkou na Hradčanském náměstí podepsali Memorandum o spolupráci ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Slíbili jsme tehdy, že dáme lidem naději, že v naší zemi nebude vládnout populismus, prázdné fráze a lži. Své slovo jsme dodrželi,“ říká předseda ODS Petr Fiala a dodává: „Dnes jsme se znovu na stejném místě sešli, abychom si tuto událost připomněli a zároveň v předvečer státního svátku 28. října položili květiny k soše prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Parlamentními volbami nic nekončí, i nadále postupujeme společně a sestavujeme vládu, která přinese změnu a vyřeší největší problémy současnosti i budoucnosti. Nebude to lehké, ale spolu to zvládneme. Můžete se spolehnout.“

„V těchto dnech slavíme 103. narozeniny naší vlasti. Společně s ní jsme měli my a naše rodiny možnost prožít roky svého života nejen v demokracii, ale generace našich předků potkal i život pod tíhou vlečného konfliktu, totality či hospodářské krize. A byly to právě krize, které nám ukázaly, že je zvládneme překonat jedině tehdy, když se dokážeme jako národ sjednotit a nebudeme dbát jen na svůj osobní komfort. Pak už záleželo hlavně na míře našeho odhodlání, abychom nepříznivé období co nejrychleji překonali a vrátili našim životům svobodu, a to buď tu společenskou, nebo ekonomickou. I dnešní doba má své výzvy a já věřím, že si co nejdříve zasloužíme vést zase normální život bez výrazných rizik a omezení, a to nejen my, ale především naše děti. I tentokrát to však je jen a jen na nás a na naší zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí. My, politici, se zároveň vynasnažíme udělat maximum pro to, abychom zkrotili státní finance i ceny energií a opět vytvořili z naší země prosperující stát, ve kterém se nebudeme muset stydět žít. A aby se nám v naší zemi žilo lépe, vraťme se společně k jasnému a stručnému programu Tomáše Garrigue Masaryka: Nebát se, nelhat a nekrást. Dělat politiku rozumnou a poctivou, mluvit národu vždy pravdu…,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„Přesně před rokem jsme v předvečer výročí vzniku Československa lidem slíbili, že vyhrajeme volby a konečně dáme Česko dohromady. První krok se i díky vám podařil. Ještě jednou bych chtěla poděkovat těm, kteří nám věřili a ve volbách dali SPOLU svou důvěru. Práce tím pro nás jako pro koaliční partnery teprve začíná. Teď je na nás, abychom důvěru splatili a sestavili zodpovědnou, slušnou a reprezentativní vládu, která Česko důstojně provede výzvami dnešního světa,“ uzavírá předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

