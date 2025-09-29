Fiala (SPD): Fialova vláda upřednostňuje zájmy cizí země

Fialova vláda upřednostňuje zájmy cizí země před potřebami vlastních občanů. Ukrajina dostává miliardy korun nejen na zbrojení, ale i na zdravotní, sociální a další zajištění – zatímco naši lidé čelí drahým energiím, nedostatku bydlení, dlouhým čekacím lhůtám ve zdravotnictví a podfinancovaným sociálním službám. To je neobhajitelné a v přímém rozporu se zájmy České republiky.
Česká republika nechce válku. Chceme armádu, která bude bránit naše území a občany, ale odmítáme závody ve zbrojení a podporu Ukrajiny navíc na dluh, a tím pádem i zatahování České republiky do konfliktů, které nejsou v našem zájmu.
Do konce roku zahájíme proces revize pobytů všech Ukrajinců. V České republice zůstanou pouze ti, kteří prokazatelně pracují na pozici, kde není možné zaměstnat českého občana. U osob, které tuto podmínku nesplní, ukončíme povolení k pobytu i vyplácení sociálních dávek. Prosazujeme zpřísnění podmínek pro pracovní agentury dovážející zahraniční pracovníky a omezení dovozu levné pracovní síly zejména z Ukrajiny, pokud je na trhu dostatek českých uchazečů.
autor: PV