Fiala (SPD): Fialova vláda upřednostňuje zájmy cizí země

30.09.2025 14:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice Fialovy vlády.

Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Radim Fiala

Fialova vláda upřednostňuje zájmy cizí země před potřebami vlastních občanů. Ukrajina dostává miliardy korun nejen na zbrojení, ale i na zdravotní, sociální a další zajištění – zatímco naši lidé čelí drahým energiím, nedostatku bydlení, dlouhým čekacím lhůtám ve zdravotnictví a podfinancovaným sociálním službám. To je neobhajitelné a v přímém rozporu se zájmy České republiky.

Česká republika nechce válku. Chceme armádu, která bude bránit naše území a občany, ale odmítáme závody ve zbrojení a podporu Ukrajiny navíc na dluh, a tím pádem i zatahování České republiky do konfliktů, které nejsou v našem zájmu.

Do konce roku zahájíme proces revize pobytů všech Ukrajinců. V České republice zůstanou pouze ti, kteří prokazatelně pracují na pozici, kde není možné zaměstnat českého občana. U osob, které tuto podmínku nesplní, ukončíme povolení k pobytu i vyplácení sociálních dávek. Prosazujeme zpřísnění podmínek pro pracovní agentury dovážející zahraniční pracovníky a omezení dovozu levné pracovní síly zejména z Ukrajiny, pokud je na trhu dostatek českých uchazečů.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
autor: PV

Ing. Michael Canov byl položen dotaz

ČT

Dobrý den, jste upřímný politik. Můžete mi upřímně říci, jestli si myslíte, že je ČT zárukou nějaké nezávislosti a vyváženosti, a že je nutné ji povinně platit?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

