Fiala (SPD): Jen osm procent Čechů souhlasí se zvyšováním výdajů na zbrojení

Se zvyšováním výdajů na zbrojení na pět procent HDP, které prosazuje Fialova vláda, souhlasí jen osm procent Čechů. Chceme prosadit, aby se výdaje na zbrojení nezvyšovali nad současnou úroveň. S tím, že by Česko mělo v příštích letech výdaje na zbrojení zvýšit až na úroveň 5 % procent HDP, souhlasí jen 8 % Čechů. Asi třetina si myslí, že by se měly zachovat na současné úrovni 2 % HDP. Ukázal to průzkum agentury STEM
Pokud by se jednalo o pět procent HDP, šlo by o částku až 400 miliard korun, tedy 20 % ročních výdajů státního rozpočtu, tedy každá pátá koruna by šla na zbrojení. Pokud bychom tedy vydávali tyto prostředky ročně na zbrojení, nezbývaly by už vůbec žádné peníze na valorizace důchodů, platy lékařů, učitelů či policistů, na investice do dopravy, na výstavbu bytů ale ani na stávající provoz státu.
Řešením by tedy bylo jen další masivní zvyšování už tak neudržitelně vysokého státního dluhu, a postupná cesta ke státnímu bankrotu, anebo zvyšování daní.
Tyto návrhy hnutí SPD odmítá. Považujeme současnou výši rozpočtu ministerstva obrany za dostačující a naopak vidíme značné rezervy v efektivitě a způsobech pořizování výzbroje bez výběrových řízení. Závazek učiněný Fialovou vládou považujeme za zcela nerealistický a finančně neudržitelný, ohrožuje totiž sociální smír i základní funkce státu. Armádě chybí efektivita, vojáci, infrastruktura a potřebné kapacity.
Hnutí SPD tento nesmyslný a nebezpečný politický závazek absolutně odmítá a pakliže budeme součástí příští vlády, budeme postupovat stejně jako Španělsko, které si v rámci NATO vyjednalo výjimku s odůvodněním, že je to pro ně sociálně neúnosné.
autor: PV