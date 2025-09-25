Fiala (SPD): Kvůli Green Dealu hrozí konec výroby oceli

Kvůli Green Dealu EU a Fialovy vlády hrozí konec výroby oceli na území ČR. Klíčovým viníkem jsou emisní povolenky EU. Mezinárodní asociace pro obchodování s povolenkami ale i tak žádá uspíšení zahájení podeje povolenek pro domácnosti. SPD odmítá Green Deal EU, který podporuje Fialova vláda a odmítáme stávající emisní povolenky i nové emisní povolenky ETS 2, které podpořila Fialova vláda.
Třinecké železárny, jediná ocelárna v Česku varuje, že bude muset odejít do zahraničí. Klíčovými důvody jsou podle jejího šéfa Romana Heideho emisní povolenky, tedy poměrně drahé energie, a obecně tlak EU na dekarbonizaci. Mezinárodní asociace pro obchodování s povolenkami přitom tlačí na uspíšení prodeje takzvaných povolenek pro domácnosti tak, aby k němu došlo dříve, než EU zatím plánuje, a to už v nadcházejících měsících.
„Pokud by Třinecké železárny opustily Česko, přijde jeho území o průmyslovou prvovýrobu oceli po dlouhých 160 letech. Průmyslově se totiž ocel na území dnešního Česka vyrábí nepřetržitě od roku 1865, kdy se začalo s výrobou oceli v konvertorech ve Vítkovicích. Konvertor je metalurgické zařízení, které umožňuje velkovýrobu oceli ze surového železa. Ukončení výroby oceli v Česku by bylo zvláště absurdní v čase probíhající války „za humny“, tedy na Ukrajině, neboť ocel představuje základní surovinu zbrojního průmyslu. Konec českého ocelářství tak může vyhovovat ruským zájmům, neboť by snížil možnosti EU jej účinně odstrašovat. Z tohoto hlediska se emisní povolenky a celý Green Deal EU stávají bezpečnostním ohrožením České republiky,“ upozorňuje ekonom Lukáš Kovanda.
Podle aktuálního průzkumu STEM/MARK považuje devět z deseti Čechů průmysl za klíč k prosperitě země. Ocel je pro více než sedm z deseti respondentů strategickým materiálem nutným pro chod společnosti i obranu státu. Osm z deseti lidí navíc podporuje, aby byla ČR v produkci oceli co nejvíce soběstačná a souhlasí se státní podporou tohoto odvětví. Největší hrozbou pro český průmysl jsou podle veřejnosti vysoké ceny energií, následují regulace EU v čele s Green Dealem a třetí místo zaujímá konkurence ze zemí mimo Evropu.
Na rostoucí problémy upozorňuje i Ocelářská unie. Povinné miliardové investice do dekarbonizace se podle ní za současných podmínek nevyplácejí a vedou k odkládání projektů – například v Třineckých železárnách. Oceláři varují, že pokud se situace nezmění, zdraží ocel natolik, že se stane neprodejnou a Evropa bude paradoxně dovážet méně ekologickou ocel ze zemí, které evropská pravidla neplní.
