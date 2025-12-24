Ministr Klempíř: Pojďme umělcům a institucím nabídnout důstojné podmínky

Občas říkám, že kultura je naše moře.
Je nejen magnetem pro cizince, ale především příležitostí ukázat světu naši jedinečnost a sdílet s ním naši kulturní zkušenost v měnící se Evropě.
Právě v tomto duchu bych byl rád, kdybychom ke kultuře přistupovali pod mým vedením: pojďme umělcům a institucím nabídnout důstojné podmínky a občanům možnost žít i jinak než jen ve světě supermarketů a každodenních starostí.
Přeji vám krásné svátky a těším se kulturní rok 2026.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.