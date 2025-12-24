Rajchl (PRO): Už mám tohoto povýšeneckého kádrování Bruselu plné zuby

25.12.2025 10:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice Bruselu.

Rajchl (PRO): Už mám tohoto povýšeneckého kádrování Bruselu plné zuby
Foto: Redakce PL
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

Brusel prý už se nás zase chystá prověřovat za dostavbu Dukovan. Jako by mu nestačilo, že se Fialova vláda lokajsky zavázala, že budeme 70 % elektřiny vyrobené v nových blocích až do roku 2096 prodávat přes Lipskou burzu.

Nevím jak vy, ale já už mám tohoto povýšeneckého kádrování plné zuby. Nevidím jediný důvod, proč by nám měla EU mluvit do dostavby naší elektrárny za naše peníze.

Pak se všichni diví, že naši lidé už mají bruselských mocipánů plné zuby.

To, co předvádějí, totiž není oboustranně výhodná spolupráce, nýbrž čiré vydírání.

Jsme suverénní země, nikoliv protektorát.

Tak se podle toho začněme chovat.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Cenzory tu nechceme.“ Pět Evropanů se do USA nepodívá, včetně bývalého pohlavára EU
Kavij (KSČM): Veš v kožichu, aneb vrána k vráně sedá
„Honzo, ty už se mnou nemluvíš?“ Chaun potkal Hřebejka, pak došlo na dezoláty a zrůdy
Tymur „zlatý záchod“ Mindič není hlavní korupčník. Ukrajinský detektiv líčí, čemu čelí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dukovany , EU , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měli bychom vystoupit z EU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Zastrojování platů

Na jaké částce by podle vás měly být platy politiků zastropovány nebo na co by měly být navázány? A řeší něco zmrazení platů, když dřív nebo později dojde k rozmrazení?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru Horoskop na leden 2026Horoskop na leden 2026

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Už mám tohoto povýšeneckého kádrování Bruselu plné zuby

10:17 Rajchl (PRO): Už mám tohoto povýšeneckého kádrování Bruselu plné zuby

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice Bruselu.