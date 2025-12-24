Rajchl (PRO): Už mám tohoto povýšeneckého kádrování Bruselu plné zuby

Brusel prý už se nás zase chystá prověřovat za dostavbu Dukovan. Jako by mu nestačilo, že se Fialova vláda lokajsky zavázala, že budeme 70 % elektřiny vyrobené v nových blocích až do roku 2096 prodávat přes Lipskou burzu.
Nevím jak vy, ale já už mám tohoto povýšeneckého kádrování plné zuby. Nevidím jediný důvod, proč by nám měla EU mluvit do dostavby naší elektrárny za naše peníze.
Pak se všichni diví, že naši lidé už mají bruselských mocipánů plné zuby.
To, co předvádějí, totiž není oboustranně výhodná spolupráce, nýbrž čiré vydírání.
Jsme suverénní země, nikoliv protektorát.
Tak se podle toho začněme chovat.
JUDr. Jindřich Rajchl
