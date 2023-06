Fiala (SPD): Ministr Jurečka de facto přiznal selhání vlády

reklama

V bytové nouzi v Česku žije přes 270 tisíc lidí. Bez střechy nad hlavou je 12 tisíc lidí. V azylových domech přebývá téměř 6 tisíc lidí a na ubytovnách přes 12 400 lidí. Výjimkou mezi nimi nejsou ani děti a senioři starší 65 let, kterých v nich přibývá. Můžeme za to poděkovat škodlivé Fialově vládě, která žene národ do chudoby. Hnutí SPD předkládá řešení Fialovy drahoty.

Na provizorních ubytovnách, v azylových domech, noclehárnách a dalších typech nejistého bydlení v Česku přežívá přes 270 tisíc lidí. Ukázaly to výsledky Sčítání osob z vybraných kategorií klasifikace ETHOS 2022, které se uskutečnilo v první polovině roku 2022. Sčítání pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR provedla společnost SocioFactor. O věci informoval servet Fintag.

„Počty lidí v bytové nouzi jsou opravdu vysoké. Vnímáme, že obzvlášť pro seniory může být ztráta střechy nad hlavou jen těžko řešitelnou situací. Současné nastavení bytové politiky situaci řešit neumí,“ okomentoval současnou realitu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Takže sám ministr de facto přiznal selhání vlády, která tu je už více než rok.

Mezi 270 tisíci lidmi v bytové nouzi jsou především lidé žijících na ubytovnách a v jiných ubytovacích zařízeních. Například v penzionech, hotelech, hostelech či motelech. O nevyhovujícím bydlení, které se do bytové nouze taktéž zahrnuje, se hovoří i pokud lidé přespávající v nebytových prostorách, na chatách, v maringotkách, karavanech. Ale také v hausbótu nebo chatce v zahrádkářských koloniích a azylových domech. Do skupiny lidí trpících bytovou nouzí dále patří lidé bez střechy a ti, co žijí bez sociálního zařízení. Tedy bez kuchyně, zdroje vody a tepla.

Bez střechy nad hlavou v Česku přežívá přes 12 tisíc lidí. Ti přespávají venku, v zimních měsících pak často v noclehárnách. Mezi bezdomovci převažují z 80 procent muži. Před třemi roky, v roce 2019 žilo v Česku bez střechy nad hlavou 11 600 lidí, to je o 400 méně než v roce 2022.

V azylových domech v Česku v prvním pololetí roku 2022 přebývalo necelých šest tisíc lidí. Na ubytovnách a jiných ubytovacích zařízeních žije 12 445 osob v celkem 10 358 domácnostech. Žije v nich bezmála 1 400 dětí do věku 15 let. Na ubytovnách, tedy v pokoji bez sociálního zařízení, žije více než 1900 seniorů starších 65 let. Téměř tři čtvrtiny ubytovaných jsou muži.

Šetření ukázalo, že na ubytovnách rok od roku přibývá seniorů. V těch soukromých žije více než 1600 seniorů a dalších dvě stovky na obecních ubytovnách.

V nevhodném bydlení, tedy takovém, kde není dostupná voda, zdroj tepla, elektřina nebo sociální zařízení přebývá přes 16 tisíc lidí. To v celkem 4215 domácnostech. V takových prostorách žije přes sedm tisíc dětí do 18 let a téměř 800 seniorů starších 65 let.

Ještě horší situace panuje v takzvaně přelidněných bytech. To jsou prostory s plochou menší než 8 m2 na osobu. V takovém prostředí u nás žije více než 37 400 lidí, přičemž více než třetinu z nich tvoří děti do 18 let.

Podle odhadů společnosti SocioFactor žije v Česku dalších zhruba 191 500 lidí v takzvaném nejistém bydlení v celkem 97 tisíc domácnostech. Jde o osoby, které přechodně přebývají u příbuzných nebo přátel. To proto, že nemají jinou možnost, jak dosáhnout na samostatné bydlení. Dále jde často o lidi v podnájmech, v nezákonně obsazené budově, osoby ohrožené domácím násilím, ovšem jen ty policií evidované.

