Nechceme umírat na Ukrajině za zájmy USA. Chceme mír, ne válku. Fialova vláda nás posíláním zbraní a peněz zkorumpovanému ukrajinskému režimu a podporou vstupu Ukrajiny do NATO a EU zatahuje do války proti Rusku. Není to naše válka. Je to válka Spojených států, které používají Ukrajinu jako nástroj boje proti Rusku. Podporujeme mírová jednání, ukončení války a návrat ukrajinských imigrantů domů. Doufejme, že budoucí prezident Trump vyjedná mír a že nynější prezident Biden nebude válku eskalovat.

