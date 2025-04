Fiala (SPD): Nejsme pro to, aby se povolovaly dluhové brzdy

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte mi, abych také reagoval na to, co tady jednak teď zaznělo, a na návrh tohoto zákona. Za hnutí SPD musím jasně říct, že nejsme pro to, aby se povolovaly dluhové brzdy, abychom dále zadlužovali Českou republiku. Koneckonců tady padlo teď, že za poslední roky to bylo 1,2 bilionu. Jsme jedna z nejrychleji se zadlužujících ekonomik na světě. Myslím, že je potřeba toto zabrzdit a tomu zabránit.

To znamená, hnutí SPD rozhodně nebude hlasovat pro žádné povolování dluhové brzdy, a už vůbec ne proto, abychom mohli navyšovat procenta HDP na zbrojení. Protože teď je to na zbrojení, pak to bude na migraci, pak to bude na zdravotnictví, pak to bude na něco dalšího. Pak bude co? Jak to skončí? Budete tisknout prachy a bude tady inflace 25 procent? Jak to jinak může dopadnout? No, špatně, špatně!

To znamená, dovolte mi, abych se vyjádřil ještě k tomu zbrojení. Systém, který tato vláda začala v České republice, kdy se zbrojí tak, že se utrácí peníze, kdy se utrácí peníze jenom proto, aby se splnil cíl 2 procenta HDP, je podle mě špatně. Já jsem přesvědčen, paní ministryně obrany, že když to bude jeden rok 50 miliard a druhý rok 300 miliard, prostě až skončí výběrová řízení, tak by se nic nestalo, ale vy máte problém, že nesplníte deklarovaný cíl každý rok.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ale mně by to nevadilo, protože bychom věděli, že to bylo na základě výběrových řízení, že nepřeplácíme ty zbraňové a zbrojní systémy, že prostě platíme cenu, která je cenou na trhu. Bylo by to podle mě daleko jednodušší.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 11% Nemám 81% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 5010 lidí

Co se týče zvyšování na 2 procenta. Já osobně jsem přesvědčen, že Armáda České republiky... Teď, jak bych to řekl, abych je neurazil, protože ta armáda za to nemůže, můžou za to politici, nejenom tito, ale politici, kteří tady byli předtím. Ta armáda je dlouhodobě podfinancovaná. V podstatě dnes, kdy se všecko odvezlo na Ukrajinu, armáda už neexistuje, personálně neexistuje, zbraňově téměř neexistuje. Zbyl z ní kapesní expediční sbor, který se používal v Afghánistánu a v Mali.

Ti vojáci nemají peníze, nemají odpovídající platy na to, aby v armádě zůstávali. Takže ta situace je tristní. Ale přes to všechno jsem přesvědčen, že dokážeme vybudovat kvalitní armádu podle Ústavy České republiky. To znamená, že armádu, která by sloužila k obraně České republiky a českých občanů, dokážeme vybudovat do 2 procent HDP a nemusíme se dále zadlužovat.

Já jsem o tom přesvědčen, že to není žádný problém a že to zvládneme. A když vám řekne někdo, že potřebuje 10 procent HDP, tak vy mu dáte 10 procent HDP. A správně tady právně tady bylo řečeno, že i když to budou dvě a půl procenta, tři procenta, nedělejme si iluze, že to nebude mít vliv na zdravotnictví, na sociální systémy, na důchody, na zvyšování daní, na další dluhy, které budete dělat, prostě je to ekonomicky špatně. A pokud se to nezmění, tak to bude velká chyba do budoucna, velká ekonomická chyba do budoucna pro Českou republiku.

Děkuji za pozornost.