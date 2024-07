Fiala (SPD): Neohrožený bojovník s dezinformacemi Foltýn jen opakoval ukrajinské lži

Nový vládní šéf pro strategickou komunikaci Otakar Foltýn se v jednom videu strategicky vyjádřil o bývalém a zřejmě i budoucím prezidentovi USA ve smyslu, že Trump je "chaotik, který nechápe ani základní principy mezinárodní politiky a je dokonalý sobec" a že "nevíme, co udělá Donad Trump po svém zvolení, ale víme, že to bude totální chaos“.

Pan Foltýn je ten, kdo se vyjádřil také ve smyslu, že cenzuru nechystá, ale kdo tvrdí opak, je ruský kolaborant.

Vládní bojovník proti dezinformacím také v poslanecké sněmovně na přednášce prohlásil, že ruský admirál Sokolov byl zabit Ukrajinci. Foltýn pak nadšeně zvolal "sláva Ukrajině". Tento neohrožený bojovník s dezinformacemi bohužel jen opakoval ukrajinské lži - admirál Sokolov byl pouze odvolán a letos na jaře na něj dokonce mezinárodní soud vydal mezinárodní zatykač. Mezinárodní soud zřejmě neuvěřil Foltýnovi a Ukrajincům, ale podlehl ruským "dezinformacím", že Sokolov si v klidu užívá důchod.

Blíží se americké volby a o to pozorněji bychom měli sledovat výkřiky Foltýnů. Trump ať je jakýkoli, byl jediný prezident v posledních desetiletích, který nezačal novou válku a který se naopak jednáním s Rusy, Číňany nebo Severokorejci snažil najít společnou řeč a konflikty a chaos naopak mírnil. Také bránil nelegální migraci a opět tím jen v USA mírnil chaos a konflikty.

Tohle ovšem děsí všechny kdo na chaosu a válkách vydělávají. Představte si že by nastal mír a všechny země by spolupracovaly jako rovný s rovným. Co vojensko-průmyslový komplex? Přišli by doslova o biliony dolarů. A to se sakra nevyplatí, a proto Foltýn kolem sebe kope a křičí, jako když ho na nože bere.

Ing. Radim Fiala SPD



