Fiala (SPD): Odmítáme další privatizaci energetických sítí

reklama

Postupná soběstačnost České republiky ve výrobě elektrické energie a tepla je jedním z cílů strategie SPD, jak se vyhnout pastem energetické chudoby. Současná nezodpovědná energetická politika prosazovaná Evropskou komisí v oblasti výroby energie směřuje ke katastrofě a k budoucí energetické chudobě celé Evropské unie. Tyto faktory mezinárodní politiky budou v blízké budoucnosti významně ovlivňovat naši národní energetickou bezpečnost a suverenitu České republiky.

Prioritou SPD je proto podpora energetické soběstačnosti České republiky. S předpokládaným růstem spotřeby elektrické energie a s potřebami na ochranu energetického systému také narůstá potřeba jeho ochrany před výpadky dodávek a s narůstajícími požadavky na optimalizaci přenosových procesů a také na zavádění inteligentních rozvodných sítí.

Energetika minulého století pomalu dosluhuje a konečná podoba energetiky století současného zatím není známa. Aktuální energetická koncepce našeho státu přijatá v roce 2015 není vládou respektována, a proto bude jednou z našich priorit její přepracování a zavedení do praxe.

Ing. Radim Fiala SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rychlý odklon od využívání uhlí je významnou hrozbou pro naše hospodářství, ekonomiku a pro naši společnost do té doby, pokud tento plánovaný výpadek výroby elektrické energie nebude pokryt produkcí z jaderných elektráren. Objem výroby elektrické energie vyrobené v jaderných elektrárnách by se proto měl do roku 2038 minimálně zdvojnásobit ze současných 32 %, abychom zajistili energetickou soběstačnost České republiky.

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 10% Nevadí 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 23770 lidí

SPD bude prosazovat výstavbu nových jaderných bloků především cestou českého průmyslu se subdodávkami komponentů, které se v České republice v současné době nevyrábějí. Navzdory všem politickým tlakům chceme, aby o vítězi soutěže na dostavbu JE Dukovany se rozhodovalo nikoliv podle politických tlaků, ale podle toho, kdo nabídne nejlepší podmínky.

Naše energetika má dlouhodobě problém s udržováním stability soustavy na denní bázi. Jsme pro podporu energetické soběstačnosti České republiky a domácností, ale nikoliv formou dotací pro spekulanty a solární barony. Podporujeme individuální projekty solární, vodní a větrné energetiky.

Odmítáme další privatizaci energetických sítí (viz E. ON Distribuce a PREdistribuce), čímž by pokračovala další ztráta kontroly státu nad strategickým odvětvím. Podpoříme moderní způsoby výroby tepla, zejména racionální spojení jeho výroby s výrobou elektrické energie, a to především z důvodu vyšší efektivity využití zdrojů pro výrobu energie.

Psali jsme: Fiala (SPD): Jsme členy jiné Evropské unie než Německo? Někdy to tak vypadá Fiala (SPD): Piráti se naprosto demaskovali Fiala (SPD): Čistě tržní a konkurenční prostředí? Ani náhodou Fiala (SPD): Vláda pod heslem „po nás potopa" jede nerušeně dál ke škodě nás všech

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE